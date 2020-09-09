​Terör devleti İsrail'den Hamas'a: Bomba yetmiyor suikast yapalım!

İsrailli general Tal Brown, skandal bir çıkışla Gazze’de askeri alanları bombalamak yerine Hamas liderlerine yönelik suikast politikasına dönülmesi gerektiğini savundu. İsrailli yerleşimcilerin haber sitesi Channel Seven’e konuşan İsrailli General, “ İsrail ordusu her gece Hamas’ın askeri binalarına ve karargahına saldırıyor. Gazze’den İsrail’e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasının önünü belirli noktaları bombalayarak kesemeyiz. Bazen haftalarca ve aylarca süren bombardımanlar Gazze’deki askeri bölgedeki hedefleri yok etmediğimizi gösteriyor. Bu çabalar sorumlu kişilerin ölümüne ya da yaralanmasına yol açmıyor. Geçmiş deneyimlerimiz bize kıdemli liderler ortadan kalktığında denklemin değiştiğini öğretti.” şeklinde konuştu.

EVLERİ VE OFİSLERİ HEDEF ALINSIN

Gazze’yi yöneten Hamas direniş hareketini hedef alan Tal Brown sözlerini şöyle sürdürdü: “ Gazze’deki önemli isimlerinin evlerinin, ofislerinin ve mülklerinin bombalanmasını içeren bir aşamaya geçilmeli. Bu gerçekleşirse Gazze’de tutulan İsrailli mahkumların geri dönüşü de dahil olmak üzere hedeflerimize ulaşabiliriz.”

OYNAT 00:56 BAE’de ‘Küçük İsrail’: Yahudi topluluğu kuruldu BAE ve İsrail arasında son yıllardaki yakınlaşmanın bir sonucu olarak farklı ülkelerden gelen 3 bine yakın Yahudi “BAE Yahudi Topluluğu”nu kurdu ve Twitter hesabı açtı. Grubun paylaştığı bir videoda BAE yetkilileri ve ordusu için İbranice dualar okunuyor.





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FİLİSTİNLİ LİDERLERİ MOSSAD KATLETTİ

Geçmişte MOSSAD onlarca Filistinli lidere suikast düzenlemişti. Hamas’ın önemli isimlerinden olan İzzeddin eş-Şeyh Halil, 26 Eylül 2004’te Suriye’nin başkenti Şam’da arabasına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Hamaslı liderler, Halil’in öldürülmesinin arkasında İsrail’in olduğunu belirtti. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kasam Tugaylarının önemli komutanlarından olan Mahmud Mebhuh, 19 Ocak 2010’da Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde kaldığı otel odasında, MOSSAD ajanları tarafından suikaste uğradı. Yine Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nden Ömer Nayif, 26 Şubat 2016’da Filistin’in Bulgaristan Büyükelçiliği’nde öldürüldü.

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