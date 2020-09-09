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Dünya Terör devleti İsrailden Hamasa Bomba yetmiyor suikast yapalım
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​Terör devleti İsrail'den Hamas'a: Bomba yetmiyor suikast yapalım!

Terör devleti İsrail'den Hamas'a: Bomba yetmiyor suikast yapalım

İsrail Hamas liderlerine yine suikast planlıyor. Gazze’deki bombalamaların direnişi kıramadığını söyleyen İsrailli general Tal Brown, “Geçmiş tecrübelerimiz bize, kıdemli liderler ortadan kalktığında denklemin değiştiğini öğretti” dedi.

Hatice Saka Yeni Şafak
İşgalci İsrail yönetimi, abluka altında tuttuğu Gazze’de direnişi kırmak amacıyla suikast politikasına dönme mesajı verdi.
İşgalci İsrail yönetimi, abluka altında tuttuğu Gazze’de direnişi kırmak amacıyla suikast politikasına dönme mesajı verdi.

İsrailli general Tal Brown, skandal bir çıkışla Gazze’de askeri alanları bombalamak yerine Hamas liderlerine yönelik suikast politikasına dönülmesi gerektiğini savundu. İsrailli yerleşimcilerin haber sitesi Channel Seven’e konuşan İsrailli General, “ İsrail ordusu her gece Hamas’ın askeri binalarına ve karargahına saldırıyor. Gazze’den İsrail’e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasının önünü belirli noktaları bombalayarak kesemeyiz. Bazen haftalarca ve aylarca süren bombardımanlar Gazze’deki askeri bölgedeki hedefleri yok etmediğimizi gösteriyor. Bu çabalar sorumlu kişilerin ölümüne ya da yaralanmasına yol açmıyor. Geçmiş deneyimlerimiz bize kıdemli liderler ortadan kalktığında denklemin değiştiğini öğretti.” şeklinde konuştu.

EVLERİ VE OFİSLERİ HEDEF ALINSIN

Gazze’yi yöneten Hamas direniş hareketini hedef alan Tal Brown sözlerini şöyle sürdürdü: “ Gazze’deki önemli isimlerinin evlerinin, ofislerinin ve mülklerinin bombalanmasını içeren bir aşamaya geçilmeli. Bu gerçekleşirse Gazze’de tutulan İsrailli mahkumların geri dönüşü de dahil olmak üzere hedeflerimize ulaşabiliriz.”

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BAE ve İsrail arasında son yıllardaki yakınlaşmanın bir sonucu olarak farklı ülkelerden gelen 3 bine yakın Yahudi “BAE Yahudi Topluluğu”nu kurdu ve Twitter hesabı açtı. Grubun paylaştığı bir videoda BAE yetkilileri ve ordusu için İbranice dualar okunuyor.


FİLİSTİNLİ LİDERLERİ MOSSAD KATLETTİ

Geçmişte MOSSAD onlarca Filistinli lidere suikast düzenlemişti. Hamas’ın önemli isimlerinden olan İzzeddin eş-Şeyh Halil, 26 Eylül 2004’te Suriye’nin başkenti Şam’da arabasına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Hamaslı liderler, Halil’in öldürülmesinin arkasında İsrail’in olduğunu belirtti. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kasam Tugaylarının önemli komutanlarından olan Mahmud Mebhuh, 19 Ocak 2010’da Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde kaldığı otel odasında, MOSSAD ajanları tarafından suikaste uğradı. Yine Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nden Ömer Nayif, 26 Şubat 2016’da Filistin’in Bulgaristan Büyükelçiliği’nde öldürüldü.

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MEŞAL’E BAŞARISIZ GİRİŞİM

  • Hamas Lideri Halid Meşal’e yönelik suikast girişimi, MOSSAD tarihinin en başarısız eylemi olarak kabul ediliyor.. Dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun emri doğrultusunda 25 Eylül 1997’de Ürdün’e sahte Kanada pasaportlarıyla giren 10 MOSSAD ajanı, başkent Amman’daki Vasfi Tell Caddesi üzerinde yürüyen Halid Meşal’e arkadan yaklaşarak kulak arkasına enjekte ettikleri zehirli bir madde ile suikast girişiminde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Meşal’in suikasta uğradığını haber alan Ürdün makamları derhal iki MOSSAD elemanını yakalamayı başarmıştı.
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