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Dünya İsrail Filistin köyü Arakibi 186ncı kez yıktı Birçok kişi yine evsiz kaldı
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İsrail Filistin köyü Arakib'i 186'ncı kez yıktı: Birçok kişi yine evsiz kaldı

İsrail Filistin köyü Arakib'i 186'ncı kez yıktı: Birçok kişi yine evsiz kaldı

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıkarak pek çok kişiyi evsiz bıraktı.

Haber Merkezi AA
İsrail Filistin köyü Arakibi 186ncı kez yıktı: Birçok kişi yine evsiz kaldı
Arakib köyü

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, ramazana rağmen İsrail güçlerinin köyde 186. kez yıkım gerçekleştirdiğini belirtti. Filistinli 22 ailenin yaşadığı Arakib köyünde yeni tip koronavirüs salgının başlamasından bu yana ise 11'inci kez yıkım yapıldığını ifade eden Turi, yıkılan yapıları en kısa sürede yeniden yapacaklarını söyledi.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

İsrail yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

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Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

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İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi
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İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi
İşgalci İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine yine izin vermedi
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