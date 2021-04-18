​Donanmamız İsrail’i korkuttu: Doğu Akdeniz'in en güçlüsü

İsrail’de bir üniversitede yapılan araştırmada Türk donanmasının, Doğu Akdeniz’deki en güçlü donanma olduğu belirtildi.

İsrail’de bir üniversite tarafından yayımlanan araştırmada, Türk donanmasının artan gücüne dikkat çekildi. “Doğu Akdeniz’in en güçlüsü” ifadesi kullanılan araştırmada, bu gücün İsrail için muhtemel bir tehdit olacağı vurgulandı.

DÜNYA Bloomberg'den Doğu Akdeniz analizi: Türk donanması yakında Yunan rakibini geride bırakacak

Hayfa Üniversitesi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan ve Ocak 2021’de yayımlanan araştırmaya göre, son yirmi yılda Türk donanması, çehresini ve gücünü değiştirdi. Araştırmada, Türk Deniz Kuvvetlerindeki bu değişikliğin, tasarlanan denizcilik stratejisinin bir meyvesi olduğuna dikkat çekilerek, Türk donanmasının, Doğu Akdeniz’deki en güçlü donanma olduğu belirtildi.

DÜNYA Komşuda Türkiye korkusu büyüyor: Erdoğan’ın Türkiye’si çok güçlü bir donanma geliştirdi

ÜNİVERSİTE TEL AVİV’İ UYARDI

“Türkiye’nin artan deniz gücünün, İsrail için gelecekte potansiyel bir tehdit ve meydan okuma oluşturacağı” hipotezinin de tartışıldığı araştırmada, Tel Aviv yönetiminin, “bu muhtemel tehdidi” ciddiye alması gerektiği uyarısı yapıldı.

DÜNYA Yunan medyası Doğu Akdeniz'den ümidi kesti: Miçotakis hâlâ hayal kuruyor

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KAZANDI

Araştırmada, “Ankara’nın filosunu birkaç yıl içinde gelişmiş 6 denizaltıyla güçlendireceği, Türk Deniz Kuvvetlerinin böylece 12 ila 14 gelişmiş denizaltıya sahip olacağı ve bu durumun İsrail karşısında Türkiye’ye büyük bir üstünlük kazandıracağı” kaydedildi.

DÜNYA Yunan basını: SİHA’larla donatılmış TCG Anadolu Savaş Gemisi göz ardı edilemez

Türk donanmasının vurucu gücüne ve müdahale kabiliyetine de işaret edilen araştırmada, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye eşsiz bir hücum kabiliyeti sağlayacağı ifade edildi.