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Dünya Donanmamız İsraili korkuttu Doğu Akdenizin en güçlüsü
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​Donanmamız İsrail’i korkuttu: Doğu Akdeniz'in en güçlüsü

Donanmamız İsrail’i korkuttu: Doğu Akdeniz'in en güçlüsü

İsrail’deki Hayfa Üniversitesi yayımladığı araştırmada Türk donanmasının artan gücüne dikkat çekerek, Doğu Akdeniz’deki en güçlü donanma olduğu belirtildi. Tel Aviv’i Türk Deniz Kuvvetleri’nin vurucu gücü ve müdahale yeteneği konusunda uyaran araştırmada, bu kabiliyetin İsrail için muhtemel bir tehdit olacağı vurgulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Donanmamız İsrail’i korkuttu: Doğu Akdenizin en güçlüsü
İsrail’de bir üniversitede yapılan araştırmada Türk donanmasının, Doğu Akdeniz’deki en güçlü donanma olduğu belirtildi.

İsrail’de bir üniversite tarafından yayımlanan araştırmada, Türk donanmasının artan gücüne dikkat çekildi. “Doğu Akdeniz’in en güçlüsü” ifadesi kullanılan araştırmada, bu gücün İsrail için muhtemel bir tehdit olacağı vurgulandı.

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  • Hayfa Üniversitesi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan ve Ocak 2021’de yayımlanan araştırmaya göre, son yirmi yılda Türk donanması, çehresini ve gücünü değiştirdi. Araştırmada, Türk Deniz Kuvvetlerindeki bu değişikliğin, tasarlanan denizcilik stratejisinin bir meyvesi olduğuna dikkat çekilerek, Türk donanmasının, Doğu Akdeniz’deki en güçlü donanma olduğu belirtildi.

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ÜNİVERSİTE TEL AVİV’İ UYARDI

“Türkiye’nin artan deniz gücünün, İsrail için gelecekte potansiyel bir tehdit ve meydan okuma oluşturacağı” hipotezinin de tartışıldığı araştırmada, Tel Aviv yönetiminin, “bu muhtemel tehdidi” ciddiye alması gerektiği uyarısı yapıldı.

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BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KAZANDI

  • Araştırmada, “Ankara’nın filosunu birkaç yıl içinde gelişmiş 6 denizaltıyla güçlendireceği, Türk Deniz Kuvvetlerinin böylece 12 ila 14 gelişmiş denizaltıya sahip olacağı ve bu durumun İsrail karşısında Türkiye’ye büyük bir üstünlük kazandıracağı” kaydedildi.

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Türk donanmasının vurucu gücüne ve müdahale kabiliyetine de işaret edilen araştırmada, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye eşsiz bir hücum kabiliyeti sağlayacağı ifade edildi.

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