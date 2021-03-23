Dünya Yunan medyası Doğu Akdenizden ümidi kesti Miçotakis hala hayal kuruyor
AVRUPA

Yunan medyası Doğu Akdeniz'den ümidi kesti: Miçotakis hâlâ hayal kuruyor

Yunanistan’da yayın yapan Enoplos gazetesi, Kiryakos Miçotakis hükümetinin Türkiye'nin Libya ile büyük ölçüde güvence altına aldığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Anlaşması’nı yeni hükümetin iptal edeceğinin hayalini kurduğunu yazdı.

Haber Merkezi Diğer
Yunan medyası Doğu Akdenizden ümidi kesti: Miçotakis hâlâ hayal kuruyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis.

Türkiye’nin Libya ile 27 Kasım 2019’da imzaladığı MEB Sınırlandırma Anlaşması’nın ardından Mısır ile de görüşmeye başlaması Yunanistan’da paniğe neden oldu.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin izlediği politikalar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın adanın tek sahibi gibi davranmasının önüne geçti.

Deniz yetki alanları konusunda Türkiye’ye karşı eli oldukça zayıflayan Başbakan Miçotakis hükümetinin çabaları Yunan medyasında alay konusu oldu.

"Miçotakis hala Libya'nın Türkiye ile anlaşmasını iptal edileceğinin hayalini kuruyor"

Atina merkezli Enoplos gazetesi, Libya’da Türkiye’nin çıkarlarının büyük ölçüde güvence altına alındığını vurguladı. Libya’nın da bu durumdan oldukça memnun olduğunun ifade edildiği haberde, Miçotakis’in hala Libya’da kurulabilecek yeni bir hükümetin Türkiye ile anlaşmayı iptal etme hayali kurduğu ifade edildi.

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