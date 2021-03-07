Dünya Yunan basını SİHAlarla donatılmış TCG Anadolu Savaş Gemisi göz ardı edilemez
AVRUPA

Yunan basını: SİHA’larla donatılmış TCG Anadolu Savaş Gemisi göz ardı edilemez

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in TCG Anadolu Savaş Gemisi’nin İHA/SİHA’lar donatılacağına yönelik açıklaması Yunanistan’da yankı uyandırdı. Yunan basınında yer alan haberlerde, SİHA’larla donatılan bir savaş gemisinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanarak "Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir" ifadesine yer verildi.

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Yunan medyası ''Üstünlüğü şok edici'' ifadeleri ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu manşetlerine taşımıştı.
Yunan medyası ''Üstünlüğü şok edici'' ifadeleri ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu manşetlerine taşımıştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında TCG Anadolu Gemisi ve insansız hava araçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Gemilere iniş yapabilecek İHA konusunda çalışma var. TCG Anadolu gemisini bir İHA gemisine çevirmek istiyoruz. Bunun için TB2’yi geliştiriyoruz. Böylece denizlerde bir SİHA vurucu gücümüz olacak” demişti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: TCG Anadolu İHA gemisi olacak
EKONOMİ
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: TCG Anadolu İHA gemisi olacak

Demir’in bu sözleri Yunanistan medyasında kendine yer buldu. Yunan basını Demir’in açıklamalarına geniş yer ayırarak, Türkiye’nin savaş gemisi TCG Anadolu’yu SİHA’larla donatacağını yazdı. 30 ila 50 arasındaki Bayraktar SİHA’nın TCG Anadolu’ya konuşlandıracağı haberlerde yer aldı.

Haberlerde İHA’larla donatılan bir savaş gemisinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanarak, “SİHA’larla donatılmış Türk amiral gemisinin Doğu Akdeniz’deki kabiliyetleri göz ardı edilemez. Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir” denildi.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde sona gelindi: 'Üstünlüğü şok edici' olarak tarif edilmişti
EKONOMİ
Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde sona gelindi: 'Üstünlüğü şok edici' olarak tarif edilmişti

Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde sona gelindi
FOTOĞRAF 20
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Türkiye'de şimdiye kadar üretilmiş en büyük gemi ünvanına da sahip olan TCG Anadolu, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi​ olarak adlandırılıyor.
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Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak geminin yapımı için 2016 yılında çalışmalara başlandı.
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4 yıldır süren çalışmaların 2021'de tamamlanması planlanıyor.​​ ​Bu hamle ile Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri haline dönüşecek.
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini arttıracak TCG Anadolu, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. ​58 metre yükseklikteki geminin ağırlığı ise 30 bin ton olarak ifade ediliyor.
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Dev gemide 11 adet de farklı büyüklüklerde güverte yer alıyor. Gemi bin 165 metrekarelik havuza, 6 iniş alanı ve uçuş rampasına da sahip. B
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Bir tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek dev gemi tüm denizlerde de kullanılabilecek.
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Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu, bu kapsamda savaş uçağı, helikopter ve İHA gibi 30 adet hava aracını da taşıyabiliyor.​
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​Öte yandan taktik sınıfı insansız hava araçlarının gemiden dikey iniş-kalkış olmadan kalkması da mümkün olabilecek. İşin bu kısmında ise iki senaryo ortaya çıkıyor.
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İlk senaryoda TB-2 Bayraktar ve ANKA gibi platformlara göre daha hafif sınıfta İHA'ların üretilmesi ve kullanılması, ikinci senaryoda ise TCG Anadolu pistinde yapılacak değişikliklerle İHA ve SİHA'ların kalkış yapılabilmesini sağlamak yer alıyor.
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Ayrıca, TCG Anadolu havuzunda taşıyacağı çıkarma araçlarıyla da operasyonlara katılabilecek. Gemi üzerinde bir adedi NATO için tahsis edilebilecek 3 adet savaş harekat merkezi bulunacak.
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Yüzen kışlada en az bin 223 personelin görev yapabilmesi öngörülüyor. Milli imkanlarla geliştirilen ve platformların kalbi olarak da nitelendirilen Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi de TCG Anadolu’da kullanılacak.
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Gemi Ege Denizi, Karadeniz ve Akdeniz’in yanı sıra Hint Okyanusu ile Atlantik Okyanusu’nda da göreve çıkabilecek.
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İnşa Başlangıç Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TCG Anadolu ilk olarak 2019 Mayıs ayında yüzdürülürken, sevk sistemi montajlarının yapılması için havuza alındı.
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Bu yıl şubat ayında ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasını takiben tekrar yüzdürülen geminin, 1 Temmuz 2020'de Liman Kabul Testleri başladı.​
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Komuta kontrol, muhabere, bilgisayar, istihbarat ve silah sistemlerinin millî olarak geliştirildiği TCG Anadolu gemisinin 2021 yılında denize indirilip Deniz Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlaması planlanıyor.​
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​Bu hedef doğrultusunda her gün bin kişi 724 demeden gece gündüz geminin yapımında emek veriyor.
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Çok sayıda üstün özelliğe sahip TCG Anadolu yabancı basının da ilgisini çekmişti. ​Amerikan Forbes dergisinin geçtiğimiz aylarda yayımlanan sayısında, Türkiye'nin ilk savaş gemisi TCG Anadolu'yu inceleyen bir yazı kaleme alınırken, Yazıda, etkileyici olarak nitelenen savaş gemisiyle Türk donanmasının, bilhassa denizaşırı operasyonlarda daha da güçleneceği ifade edildi.​
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Öte yandan Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu Amerikan Forbes dergisinin yanı sıra Yunan basınında da büyük yankı uyandırmıştı.
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Ülkede yayınlanan bir haberde Türkiye'nin ilk savaş gemisine ait özelikler sıralanıp Üstünlüğü şok edici ifadeleri kullanılmıştı.
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Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ​TCG Anadolu'nun önemini bir kez daha gözler önüne sererken Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni uçak gemilerinin şimdiden müjdesini verdi.
Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde sona gelindi
Türkiye'nin deniz savunmasındaki en önemli adımlarından biri 2016 yılında atıldı ve 4 yıllık çalışmada sona gelindi. 1 Temmuz 2020'de Liman Kabul Testleri'ne başlanan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu gelecek yıl denize indirilecek. Yunan medyasının ''Üstünlüğü şok edici'' ifadeleri ile manşetlerine taşıdığı gemi 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip olacak. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilen TCG Anadolu, bu kapsamda savaş uçağı, helikopter ve İHA gibi 30 adet hava aracını da taşıyabilecekken havuzunda taşıyacağı çıkarma araçlarıyla da operasyonlara katılabilecek. Farklı donanımlara da sahip olan dev gemi gerektiğinde bine yakın kişiye tıbbi destek sağlayabilecek ve insani yardım operasyonlarında “hastane gemisi” olarak da görev yapabilecek.

Yunanlıları korkutan gemi: Türkiye'nin en büyük savaş gemisi
OYNAT 05:24
Yunanlıları korkutan gemi: Türkiye'nin en büyük savaş gemisi
Türkiye geldiği nokta itibariyle bölgesel bir güç olduğunu tescillemiş oldu. Şimdi sıra küresel güç olma yolunda. Bunun için en önemli adımlardan biri ise 2016 yılında atıldı ve 4 yıllık çalışmada sona yaklaşıldı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu TCG Anadolu. Yani Türkiye'nin en büyük savaş gemisi..

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