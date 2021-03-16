Dünya Komşuda Türkiye korkusu büyüyor Erdoğanın Türkiyesi çok güçlü bir donanma geliştirdi
AVRUPA

Komşuda Türkiye korkusu büyüyor: Erdoğan’ın Türkiye’si çok güçlü bir donanma geliştirdi

Yunanistan’da Ekim ayında kurulan Yunan Filo Fonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prodromos Emfiecioglou, ülke donanmasına yeni savaş gemisi alımı için halktan destek istedi. “Erdoğan’ın Türkiye’si çok güçlü bir donanma geliştirdi” diyen Emfiecioglou “ Gemilerimiz yaşlanmış durumda bu nedenle acilen donanmamızı güçlendirmemiz gerekir” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan ülke donanmasına yeni savaş gemisi alımı için halktan destek istedi.
Yunanistan ülke donanmasına yeni savaş gemisi alımı için halktan destek istedi.

Doğu Akdeniz’de gerilimi arttıran Yunanistan’da hükümet, ekonomik krize rağmen aşırı silahlanmaya karşı çıkan halkı ikna etmek için sivil toplum örgütlerini devreye soktu. Yunanistan’da Ekim 2020’de kurulan Yunan Filo Fonu Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Prodromos Emfiecioglou ülke donanmasına yeni savaş gemisi alımı için tüm halkı yardım etmeye davet etti.

“GÜÇLENİYORLAR”

Yunan Filo Fonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emfiecioglou imzasıyla yayınlanan çağrıda, “Yeni denizaltılarımız dışında diğer gemiler yaşlanmış durumda. Acilen donanmamızı güçlendirmemiz ve modern firkateynler edinmemiz gerekmektedir. Türkiye’den gelen tehlike doğrudan gelmektedir. Adalarımız, denizlerimiz, MEB’imiz ve Kıbrıs tehlike altındadır.

DHA
Yunan Filo Fonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prodromos Emfiecioglou açıklama yaptı.

Erdoğan’ın Türkiye’si çok güçlü bir donanma geliştirdi. Doğu Akdeniz’e ve Ege Denizi’ne aşama aşama hakim olmak için yeni ve modern gemiler inşa etti. Güçleniyorlar. Bu nedenle “AVEROF II – Yunan Filo Fonu” Derneği’ni kurduk, bu nedenle sizleri üye olmaya veya arkadaş olarak bizi takip etmeye ve bu kutsal amaca katkıda bulunmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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MİÇOTAKİS KRİZİ BIRAKTI, SİLAHLANMAYA DEVAM

Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümeti 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euroya yükseltti. Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi, 5.49 milyar euroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2.5 milyar euroya çıkartılmıştı.

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