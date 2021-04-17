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İSTANBUL

Ege sakinse Türkiye sayesinde: NATO'ya Doğu Akdeniz mesajı​

Ege sakinse Türkiye sayesinde: NATO'ya Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki rolünü hatırlattı. Erdoğan telefon görüşmesinde “Türkiye’nin yapıcı adımları ve ısrarlı çağrıları sayesinde bugün Ege ve Doğu Akdeniz’de sakin bir hava hakim” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ege sakinse Türkiye sayesinde: NATOya Doğu Akdeniz mesajı​
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan’daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

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"Türkiye’nin yapıcı adımları ve ısrarlı çağrıları sayesinde"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin yapıcı adımları ve ısrarlı çağrıları sayesinde bugün Ege ve Doğu Akdeniz’de sakin bir havanın hakim olduğunu belirtti. Libya’da yeni hükümete savunma ve güvenlik alanında destek verilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde bu doğrultuda katkı sağladığını dile getirdi.

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Erdoğan, NATO’nun imkan ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan’a desteğin de en etkin biçimde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve Minsk Anlaşmaları temelinde, diyalog yoluyla çözümlenmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

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