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Dünya Bloombergden Doğu Akdeniz analizi Türk donanması yakında Yunan rakibini geride bırakacak
AMERİKA

Bloomberg'den Doğu Akdeniz analizi: Türk donanması yakında Yunan rakibini geride bırakacak

ABD merkezli Bloomberg, büyük bir donanma inşa eden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki güç dengesinde Yunanistan'ın önüne geçeceğine vurgu yaptı. Türkiye'nin yerli üretimler sayesinde sınır ötesine güç gönderebildiğine dikkat çeken Bloomberg, "Daha büyük fırkateynler yolda. 27 bin tonluk uçak gemisinin önümüzdeki yıl teslim etmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de devam eden askeri ve siyasi gerilimler, uluslararası kamuoyunun gündemine yer almaya devam ediyor.

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ve Yunanistan'ın donanma gücünün karşılaştırıldığı ISS raporunu haberleştirdi.

TÜRK DONANMASI YUNAN RAKİBİNİ GERİDE BIRAKIR

Türkiye'nin bölgesel bir güç olmak için büyük bir donanma inşa ettiğine dikkat çekilen haberde, "Mevcut inşaat planlarına göre, Türk donanması yakında daha güçlü olarak kabul edilen Yunan rakibini geride bırakacaktır" ifadelerine yer verildi.

27 BİN TONLUK UÇAK GEMİSİ YOLDA

Türkiye'nin son yıllarda yerli üretimlere ağırlık verdiğine ve bu sayede sınır ötesine güç gönderme kabiliyeti elde ettiğine dikkat çeken Bloomberg, "Daha büyük fırkateynler yolda. 27 bin tonluk uçak gemisinin önümüzdeki yıl teslim etmesi bekleniyor" vurgusunu yaptı.

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TÜRK DONANMASI 'HER ŞEYE' HAZIR

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak için her bedeli ödemeye ve “bedel ödetmeye” hazır olduğunu hem Atina hem destekçilerine ilan etti. Türkiye son 1,5 ayda 15 tatbikat da yaparak ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. Uzmanlara göre donanmanın Akdeniz’deki konumlanması tatbikattan öte bir savaş tertibi.

  • Ege ve Akdeniz’de gerilim günbegün tırmanırken Türkiye, sahadaki gücünü muhataplarına sürekli hatırlatıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sadece son 1,5 ayda Ege ve Akdeniz’de 15 tatbikat/eğitim faaliyeti icra etti.

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