Bloomberg'den Doğu Akdeniz analizi: Türk donanması yakında Yunan rakibini geride bırakacak

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de devam eden askeri ve siyasi gerilimler, uluslararası kamuoyunun gündemine yer almaya devam ediyor.

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ve Yunanistan'ın donanma gücünün karşılaştırıldığı ISS raporunu haberleştirdi.

TÜRK DONANMASI YUNAN RAKİBİNİ GERİDE BIRAKIR

Türkiye'nin bölgesel bir güç olmak için büyük bir donanma inşa ettiğine dikkat çekilen haberde, "Mevcut inşaat planlarına göre, Türk donanması yakında daha güçlü olarak kabul edilen Yunan rakibini geride bırakacaktır" ifadelerine yer verildi.

27 BİN TONLUK UÇAK GEMİSİ YOLDA

Türkiye'nin son yıllarda yerli üretimlere ağırlık verdiğine ve bu sayede sınır ötesine güç gönderme kabiliyeti elde ettiğine dikkat çeken Bloomberg, "Daha büyük fırkateynler yolda. 27 bin tonluk uçak gemisinin önümüzdeki yıl teslim etmesi bekleniyor" vurgusunu yaptı.

OYNAT 05:24 Yunanlıları korkutan gemi: Türkiye'nin en büyük savaş gemisi Türkiye geldiği nokta itibariyle bölgesel bir güç olduğunu tescillemiş oldu. Şimdi sıra küresel güç olma yolunda. Bunun için en önemli adımlardan biri ise 2016 yılında atıldı ve 4 yıllık çalışmada sona yaklaşıldı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu TCG Anadolu. Yani Türkiye'nin en büyük savaş gemisi..

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TÜRK DONANMASI 'HER ŞEYE' HAZIR

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak için her bedeli ödemeye ve “bedel ödetmeye” hazır olduğunu hem Atina hem destekçilerine ilan etti. Türkiye son 1,5 ayda 15 tatbikat da yaparak ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. Uzmanlara göre donanmanın Akdeniz’deki konumlanması tatbikattan öte bir savaş tertibi.

Ege ve Akdeniz’de gerilim günbegün tırmanırken Türkiye, sahadaki gücünü muhataplarına sürekli hatırlatıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sadece son 1,5 ayda Ege ve Akdeniz’de 15 tatbikat/eğitim faaliyeti icra etti.

OYNAT 03:49 Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne? Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

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