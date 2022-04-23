İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi yapanlara müdahale İşgalci İsrail güçlerinin, Arapların yaşadığı Ummu'l Fahm kentinde Mescid-i Aksa'ya destek için gösteri yapan Filistinlilere müdahale ettiği bildirildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu "48 Arapları" diye tanımlanan İsrail vatandaşı yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto etti.

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