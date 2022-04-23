Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İsrail güçleri Mescid-i Aksaya destek gösterisi yapanlara müdahale
ORTADOĞU

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi yapanlara müdahale

İşgalci İsrail güçlerinin, Arapların yaşadığı Ummu'l Fahm kentinde Mescid-i Aksa'ya destek için gösteri yapan Filistinlilere müdahale ettiği bildirildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu "48 Arapları" diye tanımlanan İsrail vatandaşı yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail güçleri Mescid-i Aksaya destek gösterisi yapanlara müdahale
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi yapanlara müdahale etti.

Birleşik el-Fahmavi Hareketi ve Umm'l Fahm Halk Komitesinin çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılanlar, Filistin bayrakları taşıdı ve İsrail güçlerinin ihlallerini kınayan sloganlar attı.

İsrail güçlerinin gaz ve ses bombaları atarak müdahale ettiği gösteride çok sayıda Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, dün de binlerce kişinin sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle Filistinlilere müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ekipleri tarafından söndürülmüştü.

Siz hiçsiniz dedim
DÜNYA
Siz hiçsiniz dedim

İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yangın çıkardı
DÜNYA
İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yangın çıkardı
Rizede gol yağmuru

Rize'de gol yağmuru

Fenerbahçe deplasmanda rakibini 6-0 mağlup etti.
Arda Gülerden muhteşem istatistik

Arda Güler'den muhteşem istatistik

​17 yaşındaki futbolcu 277 dakikada herkesi etkilemeyi başardı.
Bosna Hersekte 5,7 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem

​Başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok şehirde şiddetli hissedildi.

Maç başladı<br> oyundan atıldı

Maç başladı
oyundan atıldı

​Rizespor-F.Bahçe maçında unutulmaz 10 dakika.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız size güçlü bir Türkiye bırakmak.

TVNET Özbekistan'da

TVNET Özbekistan'da

İftar sofralarına Semerkand'dan misafir olunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.