İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yangın çıkardı
İsrail polisinin bu sabah Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskında aralıksız mermi ve ses bombalarının isabet etmesi sonucu avluda bulunan ağaçlar alev aldı. Yangın Kudüslü gençler ve muhafız ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Yahudilerin Ramazanın 15. günü başlayan Hamursuz Bayramı dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları devam ediyor. Bugün işgalci İsrail polisinin sabah namazının ardından kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında avluda bulunan ağaçlar alev aldı.
Mescid-i Aksa'nın ağaçlarında çıkan yangını gençler ve savunma ekipleri kontrol altına aldı.