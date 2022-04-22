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Dünya İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksada yangın çıkardı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yangın çıkardı

İsrail polisinin bu sabah Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskında aralıksız mermi ve ses bombalarının isabet etmesi sonucu avluda bulunan ağaçlar alev aldı. Yangın Kudüslü gençler ve muhafız ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksada yangın çıkardı
​İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yangın çıkardı.

Yahudilerin Ramazanın 15. günü başlayan Hamursuz Bayramı dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları devam ediyor. Bugün işgalci İsrail polisinin sabah namazının ardından kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında avluda bulunan ağaçlar alev aldı.

Mescid-i Aksa'nın ağaçlarında çıkan yangını gençler ve savunma ekipleri kontrol altına aldı.

İşgalci İsrail polisinin aralıksız attığı bombalar sonucu Mescid-i Aksa'daki ağaçlar alev aldı
OYNAT 00:30
İşgalci İsrail polisinin aralıksız attığı bombalar sonucu Mescid-i Aksa'daki ağaçlar alev aldı
Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen işgalci İsrail güçlerinin, aralıksız attıkları bombalar ve açılan ateşler sonucu ağaçlar alev aldı. Yangına müdahale ediliyor.

Yapılan basın açıklamasında," Sabah saatlerinden beri devam eden çatışmalarda işgal güçlerinin aralıksız mermi ve bomba atması sonucu Mescid-i Aksa'nın ağaçlarından birinde yangın çıktı." denildi.

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Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen işgalci İsrail güçleri Filistinli baba ile oğluna saldırdı. Küçük çocuğun haykırışlarına aldırış etmeyen işgalci güçler Filistinli babayı coplayarak darp ederken, çocuk darbelerden kaçarak kurtuldu.
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