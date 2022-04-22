​İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yangın çıkardı.

Yahudilerin Ramazanın 15. günü başlayan Hamursuz Bayramı dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları devam ediyor. Bugün işgalci İsrail polisinin sabah namazının ardından kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında avluda bulunan ağaçlar alev aldı.

Mescid-i Aksa'nın ağaçlarında çıkan yangını gençler ve savunma ekipleri kontrol altına aldı.

Yapılan basın açıklamasında," Sabah saatlerinden beri devam eden çatışmalarda işgal güçlerinin aralıksız mermi ve bomba atması sonucu Mescid-i Aksa'nın ağaçlarından birinde yangın çıktı." denildi.

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