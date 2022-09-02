Dünya İsrail güçleri tarafından tutuklanan Ahmet Manasra Ailemi ve evdeki kuşları özlüyorum
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İsrail güçleri tarafından tutuklanan Ahmet Manasra: Ailemi ve evdeki kuşları özlüyorum

İşgalci İsrail güçleri tarafından 2015 yılında 13 yaşındayken işkenceyle tutuklanan Ahmed Manasra 6 yıldan fazla bir süredir İsrail hapishanesinde tutuluyor. Ahmet Manasra’nın avukatları temyiz hakkı olduğu ifade edilen dava ile ilgili uluslararası kuruluşlara İsrail’e karşı yaptırım uygulanması gerektiğini ifade ediyor.

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Haber Merkezi Diğer
İsrail güçleri tarafından tutuklanan Ahmet Manasra: Ailemi ve evdeki kuşları özlüyorum
İşgalci İsrail güçleri tarafından 2015 yılında 13 yaşındayken işkenceyle tutuklanan Ahmed Manasra

Filistinli gençleri asılsız iddialar ve ‘terör’ adı altında mahkum eden işgalci İsrail mahkemeleri, 19 yaşındaki Ahmet Manasra’nın şartlı tahliyesine gerek olmadığını iddia ederek tahliye talebini reddetmişti.

Ahmet’in duruşma anında kayıt altına alınan görüntülerine dair açıklama yapan Filistinli gazeteciler, Ahmet’in “10 aydır hücre hapsinde olduğunu” aktardı. Ahmet Manasra’ya neler hissettiğini soranlara Manasra: “Ailemi ve evdeki kuşları özlüyorum" diye cevap verdi.

İsrail hapishane yetkilileri, 19 yaşındaki Filistinli tutuklu Ahmed Manasra aleyhindeki davayı "terör yasası" kapsamında sınıflandırarak, şartlı tahliye çağrılarına engel olmaya devam ediyor. Üstelik Ahmet Manasra’yı hiçbir gerekçe sunmadan tecrit altında tek başına bir odada tutuyor.

Manasra'nın yasal temsilcileri Filistinli avukat Halid Zeberka İsrailli yetkililerin verdiği kararının yasal ve anayasal olarak "yanlış" olduğunu ifade ederek duruma itiraz ettiklerini belirtmişti.

Zeberka, “Yerel ve uluslararası hukuk sisteminde bu durum kabul edilemez. Bu durum özellikle çocuklar ve genç yaştakiler ile ilgili hukuk mevzuatının yasal ve anayasal temellerinin açık bir ihlalidir.” demişti.

Manasra, 2015 yılında işgal altındaki Doğu Kudüs'teki bir yerleşim biriminin yakınında iki İsrailliyi bıçaklayıp yaraladığı iddiasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin kararı, yasal savunma ekibinin dava dosyasını erken tahliye komitesine devretme olasılığını ortadan kaldırmaya dönük oldu.

Ahmet Manasra’nın avukatları temyiz hakkı olduğu ifade edilen dava ile ilgili uluslararası kuruluşlara İsrail’e karşı yaptırım uygulanması gerektiğini ifade ediyor.

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