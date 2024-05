İsrail Meclis Başkanı UCM'nin 'Netanyahu'yu tutuklama' kararını tanımadı: Mahkeme meşru değil

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde bu cumartesi de gösteriler düzenledi. İsrail'de Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da geniş katılım ve olaylarla devam etti. Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, Gazze'ye saldırıların sonlandırılmaması ve esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi. İsrailli esir yakınları, Netanyahu ve kabine üyelerini, "yalan söylemek" ve "esirleri geri getirecek anlaşmaya engel olmakla" suçladı. Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak!", "Sen baştasın, sen suçlusun", "200 gün geçti esirler için çok" diye bağırdı.