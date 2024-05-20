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İsrail Meclis Başkanı UCM'nin 'Netanyahu'yu tutuklama' kararını tanımadı: Mahkeme meşru değil

İsrail Parlamento Başkanı Amir Ohana, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında alınan 'savaş suçu nedeniyle tutuklama emrini' tanımadı. "Mahkeme, meşru olmadığını tüm dünyaya gösterdi." diyen Ohana, Karar skandaldır. Bu karar, kendimizi savunma hakkımızı reddediyor." diye konuştu.

18:49 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:15 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Binyamin Netanyahu - Amir Ohana
Binyamin Netanyahu - Amir Ohana

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

'Netanyahu'yu tutuklama' kararını tanımadı: Mahkeme meşru değil

İsrail Parlamento Başkanı Amir Ohana, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu'ya tutuklama kararını tanımadı.

"Mahkeme, meşru olmadığını tüm dünyaya gösterdi."
diyen Ohana,
"Karar skandaldır. Bu karar, kendimizi savunma hakkımızı reddediyor.
" diye konuştu.

Netanyahu ve Gallant hakkındaki karar

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde
"savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu"
bildirdi.

Roma Statüsü'nün ilgili maddelerinin ihlal edildiğine dikkati çeken Han, İsrailli yetkililere yöneltilen suçlar arasında "savaş suçu olarak sivillerin aç bırakılması", "kasten büyük acılara veya vücutta ya da sağlıkta ciddi yaralanmalara neden olmak" ve "savaş suçu olarak zalimce muamelenin" yer aldığını kaydetti.

Han, Netanyahu ve Gallant'a yöneltilen diğer suçlar arasında ise "kasten öldürme", "savaş suçu olarak cinayet", "savaş suçu olarak sivil nüfusa karşı kasıtlı saldırılar düzenlemek", "açlıktan kaynaklanan ölümler de dahil olmak üzere, insanlığa karşı suç olarak imha ve/veya cinayet", "insanlığa karşı suç olarak zulüm" ve "insanlığa karşı suç olarak diğer insanlık dışı eylemler" olduğunu belirtti.

Başsavcı, işaret edilen insanlığa karşı suçların, "devlet politikası uyarınca Filistinli sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik saldırının parçası olarak işlendiği" ve bu suçların devam ettiğini vurguladı.


Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar sürüyor

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde bu cumartesi de gösteriler düzenledi. İsrail'de Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da geniş katılım ve olaylarla devam etti. Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, Gazze'ye saldırıların sonlandırılmaması ve esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi. İsrailli esir yakınları, Netanyahu ve kabine üyelerini, "yalan söylemek" ve "esirleri geri getirecek anlaşmaya engel olmakla" suçladı. Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak!", "Sen baştasın, sen suçlusun", "200 gün geçti esirler için çok" diye bağırdı.


#İsrail
#Binyamin Netanyahu
#Uluslararası Ceza Mahkemesi
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