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Katil Netanyahu hakkında tutuklama talebi

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

14:04 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:37 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında savaş suçları iddiasıyla tutuklama kararı çıkarıldı.
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında savaş suçları iddiasıyla tutuklama kararı çıkarıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

Netanyahu ve Gallant için yakalama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirdi.


UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, Başbakan Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulundu.



#Binyamin Netanyahu
#tutuklama
#Uluslararası Ceza Mahkemesi
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