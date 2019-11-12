Dünya İsrail milletvekili Netanyahu, Gazzedeki saldırının emrini kendisini kurtarmak için verdi
ORTADOĞU

İsrail milletvekili: Netanyahu, Gazze'deki saldırının emrini kendisini kurtarmak için verdi

İsrail milletvekili: Netanyahu, Gazze'deki saldırının emrini kendisini kurtarmak için verdi

Times of Israel gazetesindeki habere göre, Kassif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ebu'l Ata'nın öldüğü saldırının emrini veren Başbakan Netanyahu'ya yüklendi.

Haber Merkezi AA
Binyamin Netanyahu.
Binyamin Netanyahu.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Blokunun Yahudi asıllı milletvekili Ofer Kassif, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisini kurtarmak için İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın öldürüldüğü saldırının emrini verdiğini belirtti.

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Seçimleri kaybeden Netanyahu'ya ilk tekmeyi Trump vurdu
İsrail'deki milletvekili seçimlerinde Binyamin Netanyahu büyük bir hezimet yaşadı. Filistin topraklarını ve 'komşu ülkeleri' bombalama sözü veren Netanyahu'ya ilk darbeyi ABD Başkanı Trump vurdu. Trump, gazetecilerin, 'Seçim sonrası Netanyahu'yu aradınız mı?' sorusuna, 'Hayır aramadım. Bizim ilişkilerimiz İsrail'le' yanıtını verdi.
  • Mesajında Kasif, "Netanyahu kendisini kurtarmak için yapabileceği tek şey olan: öldür, yok et ve savaşı kışkırt yöntemine başvuruyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Times of Israel gazetesi muhabirlerinden Raoul Wootliff de Ebu'l Ata suikasti ve bölgede artan gerilime ilişkin Twitter hesabından yaptığı kısa değerlendirmede, "Tamam, Bibi (Netanyahu) Başbakan olarak kalabilir" cümlesini kullandı.

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Başbakan Netanyahu, 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimleri kaybetmiş ve partisi Likud ikinci olmuştu

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Netanyahu Gazze'den atılan füze sonrası sığınağa kaçtı
İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin topraklarını ilhak etmeyi vaat ettiği sırada Gazze'den roket atıldı. Bu gelişme üzerine konuşmasını yarıda kesen Netanyahu, sığınağa kaçtı.
  • Seçimleri kaybetse de Likud'un yanı sıra Meclise giren 3 sağ partinin de desteğini alan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından 25 Eylül'de koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilmişti.

Netanyahu kendisine tanınan sürede hükümeti kurmayı başaramamış ve görevi Rivlin'e iade etmişti.

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İsrail ordusu, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın Gazze Şeridi'ndeki evine saldırı düzenlemişti.

Kudüs Seriyyeleri de yaptığı yazılı açıklamayla, Ebu'l Ata'nın saldırı sonucu öldüğü haberini doğrulamıştı.

Bu saldırının ardından Gazze'den İsrail tarafına çok sayıda roket atılırken, bölgede okullar tatil edilmişti.

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