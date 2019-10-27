Dünya Netanyahudan gazete sahibine tehdit Seninle uğraşmak hayatımın görevi olur
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​Netanyahu'dan gazete sahibine tehdit: Seninle uğraşmak hayatımın görevi olur​

Netanyahu'dan gazete sahibine tehdit: Seninle uğraşmak hayatımın görevi olur

İsrail'de seçimlerden hezimetle çıkan ve hükümet kurma çalışmalarında başarısız olan Binyamin Netanyahu, muhalif gazete sahibini tehdit ettiği ortaya çıktı. Ses kayıtlarına göre Netanyahu, Yedioth Ahronoth gazetesinin sahibi Arnon Mozes'e "Beni devirmeye çalışırsan, sahip olduğum her şeyle seninle uğraşırım ve bu benim hayatımın görevi olur" diye tehdit ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

İsrail'de seçimlerde hükümet kurabilmek için yeterli milletvekili çıkaramayan Binyamin Netanyahu, muhalif Yedioth Ahronoth gazetesinin sahibi Arnon Mozes'i tehdit ettiği ortaya çıktı.

Hakkında çok sayıda yolsuzluk davası olan ve medyada sıklıkla eleştirilen Netanyahu, muhalif gazetelerden Yedioth Ahronoth yayıncısı Arnon Mozes'i arayıp tehdit etti.

Arnon ‘Noni’ Mozes

Yolsuzluk hakkında yapılan bir haber üzerine gazete sahibini arayan Netanyahu, "Beni devirmeye çalışırsan, sahip olduğum her şeyle seninle uğraşırım ve bu benim hayatımın görevi olur" dediği ortaya çıktı.

Netanyahu gazetenin başlıklarını beğenmemiş!

  • Ses kayıtlarına göre, Netanyahu "Yazdığınız raporların hepsi önyargılı" diyor. Gazete sahibi Mozis ise bu eleştire, "Gazete yazarlarının fikri nerede?" yanıtını veriyor. Bu cevap üzerine Netanyahu, "Haber başlıklılarınız, her şeyiniz ön yargılı." yanıtını veriyor.

Binyamin Netanyahu.

Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor

Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Başbakan Netanyahu, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

1000 numaralı dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

  • 2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.

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