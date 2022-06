İşgalci İsrail polisi: Gazeteci Ebu Akile’nin cenaze töreninde yaşananlar "karmaşık bir olaydı"

Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children) tarafından yayınlanan rapora göre, Gazze Şeridi'ndeki her beş çocuktan dördü İsrail'in bölgede on beş yıldır uyguladığı ablukanın neden olduğu depresyon, üzüntü ve korkuyla mücadele ediyor.