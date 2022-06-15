İsrail hapishanesinde altı yıldır tutuklu bulunan Filistinlinin serbest bırakılması istendi
Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in altı yıldır hapiste tuttuğu, uluslararası yardım kuruluşu World Vision International (WVI) Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Fetih Hareketine bağlı "Tutuklular, Yaralılar ve Şehitler Komiserliği" ile Filistin Esir İşleri Komitesi, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Örgütü binası önünde Halebi için destek gösterisi düzenledi.
Eyleme katılan göstericiler, hakkında ispat edilmiş bir suç bulunmadığı halde tutukluluğu devam eden Filistinli Halebi'nin fotoğrafları ile "Adaletsizlik yetti" yazılı dövizler taşıdı.
Filistin Esir İşleri Komitesi İdari Başkanı Hasan Kuneyta, uluslararası insan hakları kuruluşlarını, Halebi'nin serbest bırakılması için harekete geçmeye çağırdı.
Kuneyta, Halebi'nin herhangi bir hüküm verilmeden 6 yıldır tutuklu bulunduğunu hatırlattı.
Filistin Esirler Cemiyeti, Halebi'nin bugün 170'inci kez hakim karşısına çıkarılacağını ve bunun karar duruşması olacağını bildirmişti.
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İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, Ağustos 2016'da yaptığı yazılı açıklamada, WVI Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'nin "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na mali destek sağladığı" iddiasıyla 15 Haziran 2016'da gözaltına alındığı duyurmuştu.
İsrail'in idari tutukluluk uygulaması protesto edildi
Öte yandan, Gazze Şeridi'nde onlarca Filistinli de İsrail hapishanelerinde "idari tutuklu" sayılan Filistinlilerin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.
İslami Cihad Hareketince düzenlenen gösteride, "Filistinlilerin idari tutuklu olarak esir edilmesini" protesto eden sloganlar atıldı.
İslami Cihad yöneticilerinden Cemil Alyan, gösteride yaptığı konuşmada, "Filistinlilerin acıları karşısında sessiz kalan dünya bu trajediye katılmakla suçludur." ifadesini kullandı.
İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı bir ila altı ay alıkoyabiliyor.
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Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini beş yıla kadar uzatabiliyor.
Filistin kaynaklarına göre, mayıs sonu itibarıyla İsrail hapishanelerinde 640'ı "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.