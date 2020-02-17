Dünya İsraildeki sağ partiler Netanyahunun koalisyon hükümetine desteklerini yineledi
ORTADOĞU

İsrail'deki sağ partiler Netanyahu'nun koalisyon hükümetine desteklerini yineledi

İçişleri Bakanı ve Şas Partisi lideri Aryeh Deri, 2 Mart'taki seçimin ardından Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetine destek vereceğini gösteren yazılı belgeyi imzaladı.

Haber Merkezi AA
Bir işçi, Tel Aviv'de İsrail'in önümüzdeki seçim kampanyasının bir parçası olarak İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mavi ve Beyaz partinin lideri Gantz'ı tasvir eden bir pankart asıyor.
Bir işçi, Tel Aviv'de İsrail'in önümüzdeki seçim kampanyasının bir parçası olarak İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mavi ve Beyaz partinin lideri Gantz'ı tasvir eden bir pankart asıyor.

İsrail Meclisi'nde bulunan Yamina (Sağ) İttifakı, Şas ve Birleşik Tevrat partileri, gelecek ay yapılacak seçimin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğinde kurulacak koalisyona destek vereceklerini duyurdu.

Deri'nin ardından Yamina ve Birleşik Tevrat Partisi de Netanyahu'nun kuracağı koalisyonda yer alacaklarını taahhüt eden belgeye imza attı.

Başbakan Netanyahu, verdikleri destekten dolayı sağ partilere teşekkür ederek, "Bu adım Gantz'ın (Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz) blöfünün tabutuna çivi çakmaktır" ifadesini kullandı.

Ölü doğan sözde Ortadoğu Barış Planı
OYNAT 00:47
Ölü doğan sözde Ortadoğu Barış Planı
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Mavi-Beyaz'dan 4. seçim uyarısı

Öte yandan Netanyahu'nun partisi Likud'un rakibi Mavi-Beyaz İttifakı, sağ partilerin İsrail Başbakanı'na verdiği desteği eleştirerek, bu adımın İsrail'i dördüncü seçime götürebileceği uyarısında bulundu.

  • İsrail'de geçen yıl 17 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından da Şas, Yamina ve Birleşik Tevrat partileri Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyonda yer alacaklarını gösteren benzer bir belge imzalamıştı.

Netanyahu, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz ile yaptığı koalisyon görüşmelerinde sağ partilerin de kuracakları birlik hükümetinde yer almasında ısrar etmişti.

Siren seslerinden korkan Netanyahu korkup kaçtı
OYNAT 00:45
Siren seslerinden korkan Netanyahu korkup kaçtı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin güneyinde yer alan Aşkelon kentindeki mitingini, roket sirenlerinin çalması üzerine kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kaldı. Sirenlerin susmasından kısa süre sonra Netanyahu yeniden salona dönerken, miting kaldığı yerden devam etti.

Ne olmuştu?

Hem ilk kimin başbakan olacağı, hem sağ partilerin hükümette yer alması konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle Netanyahu ile Gantz arasındaki koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bu gelişme üzerine Netanyahu ve Gantz koalisyon hükümetini kuramamış, İsrail'de bir yıl içinde üçüncü kez erken seçim kararı alınmıştı.

Son kamuoyu yoklamaları, Netanyahu'nun başını çektiği sağ blokun da Gantz'n liderliğindeki sol blokun da 2 Mart'ta yapılacak seçimlerde koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayıya ulaşamayacağını ortaya koyuyor.

Kurulduğu 1948'den bu yana koalisyonlarla yönetilen İsrail'de, hükümeti kurabilmek için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.

Netanyahu'nun hüsranı: Seçim sonuçları açıklandı
DÜNYA
Netanyahu'nun hüsranı: Seçim sonuçları açıklandı

15 dakikada tespit ediyor

15 dakikada tespit ediyor

Çin'de bir üniversite koronavirüsü tespit eden kit geliştirildi.
Yine sallandı

Yine sallandı

​Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
250 TIR domates çöpe gidebilir

250 TIR domates çöpe gidebilir

Araçlar 10 gündür Rusya sınırında bekliyor.
Yeni torba<br>yasa geliyor

Yeni torba
yasa geliyor

​İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak.
Türkler<br>akın ediyor

Türkler
akın ediyor

Açılan firma sayısı 500 kat artışla 4 bini geçti!
81 ilde<br>6 gün sürecek

81 ilde
6 gün sürecek

​Pakdemirli açıkladı: Bakanlık seferberliğe başlıyor.

21,5 milyar TL<br>fazla verdi

21,5 milyar TL
fazla verdi

​Ocak ayı bütçe dengesi verileri açıklandı.

Yeni bir ateşkes<br>hattı kurulabilir

Yeni bir ateşkes
hattı kurulabilir

​Türk-Rus heyetleri Moskova'da bir araya geliyor.
Tatil kabusa dönüştü

Tatil kabusa dönüştü

Koronavirüs geceliği 3 bin dolarlık lüks gemi turuna çıkan tatilcilerin seyahatlerini kabusa çevirdi.
Kadro dışı bırakıldı

Kadro dışı bırakıldı

​Galatasaray'dan sürpriz Mustafa Kapı kararı.
Hem ofis hem de ev<br>olarak kullanmış

Hem ofis hem de ev
olarak kullanmış

​Ölen İngiliz eski istihbaratçının Karaköy'deki evi görüntülendi.
İki zorunluluk<br>birden geliyor

İki zorunluluk
birden geliyor

​İkinci el araç ilanlarına yönelik düzenleme yolda.
5 yıl sonra<br>evladıyla kucaklaştı

5 yıl sonra
evladıyla kucaklaştı

HDP önündeki bir anne daha evladına kavuştu.
İyi Parti'de <br>bir istifa daha!

İyi Parti'de
bir istifa daha!

Gerekçeleri arasında İmamoğlu ve Soros var!
Yerli otoya<br>tasarım övgüsü

Yerli otoya
tasarım övgüsü

​İtalyan ünlü isim aracın tasarımını değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.