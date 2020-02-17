İsrail'deki sağ partiler Netanyahu'nun koalisyon hükümetine desteklerini yineledi

Bir işçi, Tel Aviv'de İsrail'in önümüzdeki seçim kampanyasının bir parçası olarak İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mavi ve Beyaz partinin lideri Gantz'ı tasvir eden bir pankart asıyor.

İsrail Meclisi'nde bulunan Yamina (Sağ) İttifakı, Şas ve Birleşik Tevrat partileri, gelecek ay yapılacak seçimin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğinde kurulacak koalisyona destek vereceklerini duyurdu.

Deri'nin ardından Yamina ve Birleşik Tevrat Partisi de Netanyahu'nun kuracağı koalisyonda yer alacaklarını taahhüt eden belgeye imza attı.



Başbakan Netanyahu, verdikleri destekten dolayı sağ partilere teşekkür ederek, "Bu adım Gantz'ın (Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz) blöfünün tabutuna çivi çakmaktır" ifadesini kullandı.

OYNAT 00:47 Ölü doğan sözde Ortadoğu Barış Planı ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.





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Mavi-Beyaz'dan 4. seçim uyarısı

Öte yandan Netanyahu'nun partisi Likud'un rakibi Mavi-Beyaz İttifakı, sağ partilerin İsrail Başbakanı'na verdiği desteği eleştirerek, bu adımın İsrail'i dördüncü seçime götürebileceği uyarısında bulundu.

İsrail'de geçen yıl 17 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından da Şas, Yamina ve Birleşik Tevrat partileri Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyonda yer alacaklarını gösteren benzer bir belge imzalamıştı.

Netanyahu, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz ile yaptığı koalisyon görüşmelerinde sağ partilerin de kuracakları birlik hükümetinde yer almasında ısrar etmişti.

OYNAT 00:45 Siren seslerinden korkan Netanyahu korkup kaçtı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin güneyinde yer alan Aşkelon kentindeki mitingini, roket sirenlerinin çalması üzerine kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kaldı. Sirenlerin susmasından kısa süre sonra Netanyahu yeniden salona dönerken, miting kaldığı yerden devam etti. BiP'te paylaş

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Ne olmuştu?

Hem ilk kimin başbakan olacağı, hem sağ partilerin hükümette yer alması konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle Netanyahu ile Gantz arasındaki koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bu gelişme üzerine Netanyahu ve Gantz koalisyon hükümetini kuramamış, İsrail'de bir yıl içinde üçüncü kez erken seçim kararı alınmıştı.

Son kamuoyu yoklamaları, Netanyahu'nun başını çektiği sağ blokun da Gantz'n liderliğindeki sol blokun da 2 Mart'ta yapılacak seçimlerde koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayıya ulaşamayacağını ortaya koyuyor.

Kurulduğu 1948'den bu yana koalisyonlarla yönetilen İsrail'de, hükümeti kurabilmek için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.