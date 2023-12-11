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İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşime onay vermesine AB'den kınama

İşgalci İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşime onay vermesi Avrupa Birliği'nde (AB) tepkiyle karşılandı. Terör devletinin işgal planına ilişkin açıklamada bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in söz konusu plana onay vermesinden endişeli olduklarını belirterek kararı kınadı.

21:15 - 11/12/2023 Pazartesi
AA
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yasa dışı yerleşime onay vermesinden endişeli olduğunu belirterek, kararı kınadı.

Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki sivil kayıplar ve yıkım kadar İsrail'in yasa dışı yerleşimleri genişletme kararından da endişe duyduklarını söyledi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yerleşim inşa etme kararını kınayan Borrell, buna ilişkin AB'nin tutumunu belirten bir bildiri hazırlığında olduklarını ifade etti.

Borrell, "Bu çerçevede Filistin yönetimine mali desteğimizin devam etmesi gerektiğini bir kez daha teyit ediyoruz." dedi.



#Doğu Kudüs
#Yasa Dışı Yerleşim
#batı şeria
#israil
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