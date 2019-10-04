Dünya İstanbula gelen kargo uçağı Ukraynada düştü 5 kişi öldü
AVRUPA

İstanbul’a gelen kargo uçağı Ukrayna’da düştü: 5 kişi öldü

İspanya'da kalkış yaparak İstanbul'a gelmekte olan ve Ukrayna’da yakıt ikmali için inişe geçen kargo uçağı havaalanına 1,5 kilometre uzakta düştü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Ukrayna’daki uçak kazasından görüntü.
Ukrayna’daki uçak kazasından görüntü.

İspanya’nın Vigo şehrinden İstanbul’a gitmekte olan Antonov-12 tipi kargo uçağı, Ukrayna’da Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. 8 kişinin bulunduğu uçakta 5 kişinin öldüğü belirtildi.

DHA
Ukrayna’daki uçak kazasında 5 kişi öldün

YAKIT İKMALİ İÇİN İNİŞ YAPARKEN ÇAKILDI

  • Lviv Havalimanı basın servisi, Vigo’dan İstanbul’a gitmekte olan kargo uçağının yakıt ikmali için Lviv Havalimanı’na inişe geçtiği sırada yerel saatle 06.45’te telsiz bağlantısının koptuğunu duyurdu.

DHA
Ukrayna’daki uçak kazasının yaşandığı bölge

Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, AN-12 tipi kargo uçağının yakıtın bitmesi sebebiyle havalimanına acil iniş yaptığı sırada düştüğünü duyurdu. Uçağın enkazına ulaşıldığı ve düşüş sebebi araştırıldığı açıklandı.

DHA
Ukrayna’daki uçak kazasında 5 kişi öldün

5 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, kazada uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

DHA
Ukrayna’daki uçak kazasında 5 kişi öldün

DHA
Ukrayna’daki uçak kazasında 5 kişi öldün

DHA
Ukrayna’daki uçak kazasında 5 kişi öldün
Yetim çocuklara Mamak sahip çıktı

Yetim çocuklara Mamak sahip çıktı
PYD övgüsüne alkış tuttu

PYD övgüsüne alkış tuttu

​HDP'li Mızraklı terör propagandası, CHP'li Kaftancıoğlu işbirliği çağrısı yaptı.
Irak yanıyor

Irak yanıyor

​Gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi.
Bu kabul edilemez!

Bu kabul edilemez!

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki.
Bir daire<br>için 40 kişi arıyor

Bir daire
için 40 kişi arıyor

Dev yatırım kararı bölgede heyecana yol açtı.
'Enayilerse<br>ben ne yapayım?'

'Enayilerse
ben ne yapayım?'

​5 bin kişiyi dolandırdı, 'istihdam için yaptım' dedi.

İETT'de bir kriz daha

İETT'de bir kriz daha

​Hayali otobüsler, peş peşe sefer iptalleri vatandaşı çileden çıkardı.
Siyahilerin<br>elini sıkmadı

Siyahilerin
elini sıkmadı

​Boris Johnson'dan tepki çeken ırkçı hareket.
Ergenekon savcısına FETÖ'den ceza

Ergenekon savcısına FETÖ'den ceza

​Yargıtay, Mehmet Ali Pekgüzel'in hapis cezasını onadı.
Duşun içinde gizlenmiş uyuşturucu serası şok etti

Duşun içinde gizlenmiş uyuşturucu serası şok etti

​İtalyan polisi yakaladı.
Serbest bırakıldılar

Serbest bırakıldılar

Diyarbakır'da zihinsel engelli genci sokak ortasında darp ettiler.
3. kez sınırı geçtiler

3. kez sınırı geçtiler

​Fırat'ın doğusunda güvenli bölge için yeni devriye.
9'u gri listede 184 terörist öldürüldü

9'u gri listede 184 terörist öldürüldü

Eylüldeki operasyonlarla PKK'ya büyük darbe.
'Drone'lu tahrik

'Drone'lu tahrik

Avrupa Ligi maçında bayraklı ​provokasyon yaptılar.
Şampiyonlar Ligi hayal olabilir

Şampiyonlar Ligi hayal olabilir

Ülke puan sıralamasında son durum belli oldu.
AKM yükseliyor

AKM yükseliyor

2 bin 500 kişilik modern bir opera binası olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.