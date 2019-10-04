İstanbul’a gelen kargo uçağı Ukrayna’da düştü: 5 kişi öldü

Ekonomi

Trafiğe 8 ayda 419 bin 944 aracın kaydı yapıldı, toplam taşıt sayısı 23 milyonu aştı

Türkiye'de ocak-ağustos döneminde 419 bin 944 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 179 bin 665 taşıtın kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 240 bin 279 artışla ağustos sonunda 23 milyon 113 bin 30 oldu.