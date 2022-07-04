Dünya İsveç ve Finlandiya NATOda üyelik müzakerelerine katıldı
AVRUPA

İsveç ve Finlandiya NATO'da üyelik müzakerelerine katıldı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya davet edilmesinin ardından iki ülkenin temsilcileri NATO yetkilileriyle katılım müzakereleri için bir araya geldi. İki ülkenin NATO'nun siyasi, yasal ve askeri şartlarını karşılayıp karşılamadığı, NATO üyeliğinin ekonomik, askeri, yasal, siyasi ve istihbaratla ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceği masaya yatırıldı.

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Haber Merkezi AA
İsveç ve Finlandiya NATOda üyelik müzakerelerine katıldı
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NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun başkanlık ettiği heyetlerin NATO yetkilileriyle Brüksel'deki karargahta bir araya geldiği duyuruldu.

  • Açıklamada, "Her iki ülke de NATO üyeliğinin siyasi, yasal ve askeri yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirme isteğini ve kabiliyetini resmen teyit etti." ifadesine yer verildi.

"Tüm müttefiklerin güvenliğine katkı"

İsveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada görüşmelerin çok olumlu geçtiği bildirildi.

Açıklamada, "İsveç'in NATO üyesi olarak sağlaması gereken tüm şartları yerine getirdiğini belirttik. NATO üyesi olarak İsveç, NATO'nun genel yeteneklerine ve tüm müttefiklerinin güvenliğine katkıda bulunacaktır." ifadesi kullanıldı.

NATO'nun Madrid Zirvesi'nde alınan karar doğrultusunda resmi prosedürleri tamamlamak için yarın NATO üyesi 30 ülkenin temsilcileri, İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerini imzalayacak.

Katılım protokolleri tüm üyelerce imzalanacak

Sonraki adımda davet edilen ülke, NATO üyeliğinin şart ve yükümlülüklerini kabul ettiğini bildirdiği ve müzakerelerde kararlaştırılmışsa reform planını içeren niyet mektubunu NATO Genel Sekreterine gönderiyor.

Bunu takiben NATO, Washington Antlaşması'na ilave katılım protokollerini hazırlıyor. Bu protokoller, NATO ülkeleri tarafından imzalanıyor.

Ardından protokollerin NATO üyesi ülkeler tarafından kendi ulusal yasaları ve prosedürleri uyarınca onaylanması gerekiyor. Tüm üye ülkeler, kendi onay süreçlerini tamamladıktan sonra Washington Antlaşması'nı saklayan ABD'ye yeni üyenin katılımını öngören protokolleri kabul ettiklerine dair bildirim yapıyor.

Bütün aşamalar tamamlanınca NATO Genel Sekreteri, yeni üyeyi ittifaka katılmaya davet ediyor.

Son olarak yeni üye de kendi ulusal yasal sürecini tamamlayarak katılım belgesini ABD'ye teslim ediyor ve katılım süreci tamamlanıyor.

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