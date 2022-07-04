Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Muhtıraya uymazlarsa NATO'ya almayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtlıyor. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İki ülke NATO'ya üye olmaya karar verdikten sonra NATO Dışişleri Bakanları Berlin Gayriresmi Toplantısı'nda gündeme geldi. Biz, neden üyeliklerine karşı çıktığımızı güzelce anlattık.

NATO'YA TASLAK GÖNDERDİK

Biz sözlü olarak bunları dile getirirken yazılı olarak da endişelerimizi ilettik. Onlardan cevap geldi, biz bu cevaptan tatmin olmadık. NATO Sekreterliği devreye girdi. Bir taslak hazırlandı. Biz bunu da yeterli görmedik ve kendi hazırladığımız taslağı NATO'ya gönderdik.

NATO zirvesinden iki gün önce bu iki ülke birçok talebimizi kabul etti fakat bizim için önemli olan birkaç maddede görüş ayrılığı devam etti. Bunlardan bir tanesi PKK/PYD/YPG ve FETÖ'nün metinde olması, ikincisi Türkiye'ye dönük savunma sanayii ambargoların kaldırılması.

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NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizi belirtti. En nihayetinde bu ülkeler de taleplerimizi kabul ettiler. Metne terör ve ambargo konuları girince imzaladık.

YPG/PYD terör örgütünün kendisine verdiği isim. Herkes de böyle biliyor. PKK, NATO'nun da Avrupa Birliği'nin de terör listesinde. YPG/PYD olarak terör listesinde henüz yok. Biz terör örgütü olarak kabul ediyoruz. FETÖ için de aynı şey geçerli. Biz FETÖ'yü de terör örgütü olarak ilan ettik. İlk defa YPG/PYD bir NATO belgesinde yer aldı. Üçlü bir mutabakat olsa da zirve bildirisinde de mutabakat zaptı memnuniyetle karşılandığı için referans belgesi haline geldi.

BELGEYE UYMAK ZORUNDALAR

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PKK'nın eleman devşirmesini engelleyecekler. Burada asıl bağlayıcı olan şu: Biz bu taahhütlerin yazılı olmasını ve imzalanmasını istedik. Bu süreç bir başlangıçtır. Katılım protokolünün imzalanması için bir davettir. Esas bundan sonraki süreç önemlidir. Meclis'ten onaylanmadan bu iki ülke NATO'ya üye olamayacak. Bu taahhütlerini yerine getirirlerse mutabakat katılım protokolü Meclis'e gönderilir. Taahhütlerini yerine getirirlerse Meclis bunu onaylar. Esas veto kartı şimdi var. Belgeye uymak zorundalar yoksa NATO'ya almayacağız.

MUHALEFETİN MUTABAKAT ELEŞTİRİSİ

'Türkiye kazanamadı' demeleri yanlış. Bu partiler üstü bir konu. Halkımız bu konuda aynı hassasiyeti gösteriyor. Muhalefet partileri de göstermeli. Aslında bu bir turnusoldür. HDP ile ittifak yapan siyasi partiler gerçek yüzlerini ortaya koyacaktır.

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F-16 TALEBİ

Kongre'de Demokratların içinde bir iki tane senatör var, onlar karşı çıkıyorlar. Ama sadece Demokratların oyu yetmez, Cumhuriyetçilerin de destek vermesi gerekiyor. Cumhuriyetçiler kanadında da görüşmelerimiz devam ediyor.

Görüşmelerde olumlu bir hava var. Bizim de temaslarımız var. Buradan da görüyoruz ki F-16'ların verilmesinde olumsuz bir tablo görmüyoruz.