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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani: İsrail Refah'a saldırmamalı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in Refah'a saldırmaması gerektiğini söyledi. Tajani, İsrail'in Gazze'deki son saldırılarına da değinerek, "İsrail, Refah'a saldırmamalı ve bir ateşkes için çalışmayı beklemeli ki bu tek taraflı olamaz. Eğer Hamas da halkının iyiliğini istiyorsa tüm savaş eylemlerini durdurmalı ve rehineleri serbest bırakmalı. Onlar serbest bırakılmadan herhangi bir müzakere zor" diye konuştu.

07:36 - 17/02/2024 Cumartesi
AA
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani.

60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere dün akşam Almanya'nın Münih kentine gelen Tajani, burada geç saatlerde bir basın toplantısı düzenledi.


G7 ülkelerinin dışişleri bakanları olarak İtalya'nın dönem başkanlığında bugün ilk toplantılarını Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde yapacaklarını belirten Tajani, Orta Doğu'daki gelişmelerde, G7 ülkeleri olarak rehinelerin serbest bırakılmasıyla bir ateşkes yönünde ilerleyebileceklerini ifade etti.


Tajani, İsrail'in Gazze'deki son saldırılarına da değinerek, "İsrail, Refah'a saldırmamalı ve bir ateşkes için çalışmayı beklemeli ki bu tek taraflı olamaz. Eğer Hamas da halkının iyiliğini istiyorsa tüm savaş eylemlerini durdurmalı ve rehineleri serbest bırakmalı. Onlar serbest bırakılmadan herhangi bir müzakere zor" diye konuştu.


"(Navalnıy) Kremlin'in kesinlikle sorumlulukları vardır"


Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'da hapishanede hayatını kaybetmesinin de G7 ülkelerinin yapacağı ortak bildiride yer alıp almayacağına da bakacaklarını belirten Tajani, "Bana öyle geliyor ki, G7'de bir endişe var Navalnıy'ın ölümüne dair ve hepimiz olanları kınıyoruz" dedi.


Tajani, Navalnıy'ın ölümü hakkında gerçeğin ortaya çıkması temennisini dile getirerek, "Soğuktan öldüğünü düşünseydik bunun araştırılmasını istemezdik. Şüpheler bir şeylerin yolunda gitmediği yönünde ve Kremlin'in kesinlikle sorumlulukları vardır" yorumunu yaptı.


Tajani ayrıca, Ukrayna'nın özgürlüğünün temel öneme sahip olduğunun da altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da muhalefete sert tepki: Gündemlerinde Gazze yok tek dertleri kupon belediyeleri kimin yöneteceği
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da muhalefete sert tepki: Gündemlerinde Gazze yok tek dertleri kupon belediyeleri kimin yöneteceği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Giresun'da düzenlenen mitinginde konuşuyor. Muhalefete sert eleştirilerde bulunan Erdoğan "İsrail açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Amacımız yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasıdır. Ramazan'da Gazze'ye daha fazla yardım etmemiz bizim kardeşlik görevimizdir. Bizim bu hassasiyetlerimizi CHP ve şurekası anlamıyor. Onların gündeminde ne Gazze, ne de oradaki yıkım var. CHP yönetimi krizlerin hiçbiriyle ilgilenmiyor. Bu partiyi yönetenlerin tamamının gündemi kupon belediyeleri, kimin adamının yöneteceği meselesidir. Bunun dışında inanın dünya batsa, üçüncü cihan harbi çıksa bunların umurunda olmaz. Siyasi ikballeri dışında hiçbir şeyi görmüyorlar." dedi.

#Aleksey Navalnıy
#G7
#Gazze
#İtalya
#Antonio Tajani
#Münih Güvenlik Konferansı
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