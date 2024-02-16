Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da muhalefete sert tepki: Gündemlerinde Gazze yok tek dertleri kupon belediyeleri kimin yöneteceği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Giresun'da düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milli iradenin ve dayanışmanın şehri Giresun. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Giresunlu kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum.





Giresun'a teşekkür





Uçan kuşların bile hayran kaldığı Giresun. Giresun'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Giresun şimdiye kadar girdiğimiz seçimlerde bizi hiç yalnız bırakmadı. Her zaman Türkiye ortalamasının çok üzerinde oy oranlarıyla bize sahip çıktı. Son seçimlerde de Giresun yine kendisine yakışanı yaptı. Allah hepinizden razı olsun. Bu davaya, bu kardeşinize, Cumhur İttifakına sahip çıktığınız için mevlam sizden razı olsun.





Bu davaya, bu kardeşinize, Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için Mevla sizlerden razı olsun. Siz bizimle yol yürüdüğünüz müddetçe Allah'ın izniyle biz de Giresun'a aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz.





Yerel seçim mesajı





Önümüzde çok kritik bir seçim daha var. Bundan 45 gün sonra hep birlikte tekrar sandıklara gideceğiz. Rekor bir oy alacağımızdan şüphe duymuyorum. Giresun'un 31 Mart'ta da sandıkları patlatacağına yürekten inanıyorum. Elbette bunun için daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız.





Pazarda, çarşıda, caddede her zaman biz olacağız. Yaptıklarımızı tek tek anlatarak, yapacaklarımız için milletimizden destek isteyeceğiz.





Coğrafyamız, bölge sancılı günlerden geçiyor. Karadeniz'in hemen ötesinde iki komşumuzun savaşı iki yılı doldurmak üzere. Yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı. Küresel ekonomi, enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı artış sebebiyle çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldık.





"Zaman bizi haklı muhalefeti yine haksız çıkardı"





Savaş çığırtkanlığını en son 14-28 Mayıs seçimlerinde asılsız iddialarla Rusya'yı suçlayacak kadar ileri taşıdılar. Muhalefetin savaş tellallığına asla cevap vermedik. Meseleye milletimizin zaviyesinden baktık. 'Siz ne diyorsanız, o' dedik. Milletimizin için en doğrusu neyse onu yapmanın gayretinde olduk. Zaman bizi haklı, muhalefeti yine haksız çıkardı. Ne kadar basiretli davrandığımızı çok daha iyi anlıyoruz.





Tüm kışkırtmalara rağmen Karadeniz'in huzuru bozulmadı. Bölgedeki yangının kıvılcımı ülkemize sıçramadı.





Ne muhalefetin gazına geldik, ne de Batı'lı güçlerin tuzağına düştük. Usta bir santranç oyuncusu gibi yapacağımızı yaptık. Türkiye çok tehlikeli bir süreçten tek bir vatandaşımızın kılına bile zarar vermeden çıkardık.





"Dış politikada amaç dostları artırmak"





Milletimizin ve devletimizin menfaatlerini düşünüyoruz. Çok açık ve net ifade etmek isterim. Dış politikada tek amacımız vardır; Dostlarımızın sayısı mümkün olduğunca çoğaltmaktır.





Karadeniz’den Orta Doğu’ya bölgemiz bir yangın yerine dönmüşken yeni gerilimler olmasın diye çaba harcıyoruz. Bizim dış politikada tek bir amacımız vardır: O da dostlarımızın sayısını mümkün olduğunca çoğaltmaktır. Türkiye Yüzyılı’nın barışın yüzyılı da olmasını istiyorsak dost ve kardeş ülkelerle işbirliğimizi geliştirmekten başka çaremiz yok. Görüş ayrılıklarına takılıp kalmak yerine işbirliği alanlarına odaklanmak zorundayız.





"İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamları giderek artıyor"





7 Ekim’den beri Gazze’li kardeşlerimize insani yardım malzemeleri gönderiyoruz. Yaptığımız yatırımlarda Mısır’la koordinasyon içinde olduk. Önümüz Ramazan, İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamları giderek artıyor.





Amacımız bir an önce ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaşmasıdır. Ramazan'da Gazze'ye daha fazla el uzatmamız bizim kardeşlik görevimizdir.





Gazze'deki akan kanı durdurmak istiyorsak kardeşlerimizle safları sıklaştırmamız gerekiyor. Ziyaretlerimizde Filistin meselesini detaylıca görüştük. Her iki ülkeyle de iş birliğimizi güçlendirmeye karar verdik. Gazze'ye yaptığımız yatırımların ulaştırılmasında Mısır makamlarıyla hep koordinasyon içerisinde hareket ettik.





Önümüz Ramazan... İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları giderek artıyor, İsrail açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Amacımız yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasıdır. Ramazan'da Gazze'ye daha fazla yardım etmemiz bizim kardeşlik görevimizdir.





"CHP yönetimi krizlerin hiçbiriyle ilgilenmiyor"





Bizim bu hassasiyetlerimizi CHP ve şurekası anlamıyor. Onların gündeminde ne Gazze, ne de oradaki yıkım var. CHP yönetimi krizlerin hiçbiriyle ilgilenmiyor. Bunların nelerle meşgul olduğunu görüyorsunuz. CHP'nin acemi genel başkanının önceliği belediyeleri kimin adamının yöneteceğidir. Bunun dışında inanın dünya batsa, üçüncü cihan harbi çıksa bunların umurunda olmaz. Siyasi ikballeri dışında hiçbir şeyi görmüyorlar.





Bunların nelerle meşgul olduklarını sizler de görüyorsunuz. CHP’nin acemi genel başkanı, bu partiyi yönetenlerin tamamının gündemi kupon belediyeleri, kimin adamının yöneteceği meselesidir. Bunun dışında inanın dünya batsa, kıyamet kopsa bunların zerre kadar umurunda olmaz. Siyasi ikbal dışında hiçbir şey görmüyorlar, duymuyorlar. Milletimiz bizim doğru yolda olduğunu çok iyi biliyor, görüyor. Biz dış politikada adımlarımızı atarken önünü göremeyen aciz muhalefete değil sizlere bakıyoruz, milletimiz ne derse devletimiz onu yapıyor.





Bundan sonra da milletin çizdiği istikamette göreceğiz. Bize ulaşan barış elini havada bırakmayacağız. Fitnecilerin aramıza nifak tohumları ekmesine izin vermeyeceğiz.





"1 dakika kaybedecek vaktimiz yok"





CHP’li yöneticilerin verdiği belediyeler öncelikle CHP’ye oy veren vatandaşlarımızı ilgilendirir. Tek bildikleri kumpas dalavere, olanlarla bizim 1 dakika kaybedecek vaktimiz yok. Giresun’a son 21 yılda güncel rakamlarla 110 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 2010 adet yeni derslik ekledik. Şehir üniversitesi kurduk. 2 stat dahil 58 spor tesisi kattık. Sağlıkta bin 305 yataklı hastane dahil 17 sağlık tesisi yaptık.





Son 21 yılda 91 dekar zirai araziyi sulamaya aştık. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Türkiye ve Avrupa'nın ilk denize dolgu yapılarak inşa edilen Ordu-Giresun havalimanı açtık. Yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 1 milyona ulaştı. Giresun’da 3 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Ulaştırmada 28 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol projesi 128 kilometreye çıkardık





31 Mart’tan sonra çok daha fazlasını yapacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır kardeşimiz diğer iller gibi Giresun ile yakından ilgileniyor. Belediye Başkanımız Giresun için gece gündüz çalışıyor. Biz de şehrimizin her projesini her adımını takip ediyoruz.











