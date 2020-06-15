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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Yarın Avrupa'nın yeniden açılacağı gün

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, yeni tip koronavirüs salgınının ardından 15 Haziran'ın Avrupa’nın yeniden açılacağı gün olacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio.

Bakan Di Maio, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Haziran'ı, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD öncülüğündeki müttefik kuvvetlerinin Nazi Almanyası'na karşı Normandiya'da yaptığı çıkarmanın başlangıç gününe atfen kullanılan "D-day"e benzeterek, şunları kaydetti:

  • "Yarın D-day. Avrupa’nın yeniden açılacağı gün. Son iki haftadır, turist akışının yeniden sağlanması için çok uğraştık. Başlangıçta İtalya ve İtalyanlara kapalı olan bazı devletler vardı ama bizim ülkemiz her zaman şeffaf oldu ve epidemiyolojik verileri hep paylaştık. Bu konunun üstünde durduk ve sonunda fikirlerini değiştirdiler. Diyalog, sürekli çalışma ve alçakgönüllülük ile daima sonuç elde edersiniz."

Avrupa'da sınırların açılması başta olmak üzere dış politika alanındaki bölgesel gelişmeler konusunda geçen hafta Almanya, Slovenya ve Yunanistan’a ziyaretlerde bulunan Di Maio, gelecek hafta da temaslarına devam edeceğini belirtti.

"Gelecek hafta için İsviçre ve Türkiye’ye ziyaretler planlamaktayız" açıklamasında bulunan Di Maio, ülke turizimini canlandırmanın ekonomiye ve turizm sektöründen geçinen ailelere önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

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