Dünya İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiyeye duygu dolu mesaj
AVRUPA

İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfektanlar, askeri kargo uçağıyla İtalya’ya ulaştı. Malzemelerin ulaşmasının ardından Milano’da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli 10 yaşındaki çocuk, Türkiye’ye duygu dolu teşekkür mesajı yolladı.

Haber Merkezi DHA
Türkiye'nin İtalya'ya yardımı on yaşındaki Ernest Gabrielle Scrocchi'yi duygulandırdı.
Türkiye'nin İtalya'ya yardımı on yaşındaki Ernest Gabrielle Scrocchi'yi duygulandırdı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektan üretildi.

Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden İtalya’nın ihtiyaçları doğrultusunda, askeri uçakla başkent Roma'ya gönderildi.

Malzemelerin ulaşmasının ardından Milano’da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli on yaşındaki çocuk, Türkiye’nin İtalya’ya yardımlarından dolayı duygu dolu bir video yayımladı.

DHA
Ernest Gabrielle Scrocchi
  • Scrocchi videoda, "Türk halkına ve Türk devletine İtalya’ya yaptıkları bu yardım için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı" ifadelerini kullandı.

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