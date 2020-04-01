İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj

Türkiye'nin İtalya'ya yardımı on yaşındaki Ernest Gabrielle Scrocchi'yi duygulandırdı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektan üretildi.

Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden İtalya’nın ihtiyaçları doğrultusunda, askeri uçakla başkent Roma'ya gönderildi.

Malzemelerin ulaşmasının ardından Milano’da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli on yaşındaki çocuk, Türkiye’nin İtalya’ya yardımlarından dolayı duygu dolu bir video yayımladı.

DHA Ernest Gabrielle Scrocchi

Scrocchi videoda, "Türk halkına ve Türk devletine İtalya’ya yaptıkları bu yardım için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı" ifadelerini kullandı.

Madrid’den havalanan ve sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, İtalya’nın Roma kentine ulaştı. 🇹🇷 🇮🇹 pic.twitter.com/AuIni1b7vJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 1, 2020

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