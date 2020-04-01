Dünya Türkiyenin gönderdiği yardım uçağı İtalyaya ulaştı
KORONAVİRÜS

Türkiye'nin gönderdiği yardım uçağı İtalya'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında yardım malzemesi taşıyan TSK'ya ait uçağın İtalya'ya indiğini bildirdi. MSB, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Madrid'e ulaştırılan koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin İspanyol yetkililere teslim edildiğini duyurmuştu.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanlığı, duyuruyla birlikte uçağın fotoğrafını da paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, duyuruyla birlikte uçağın fotoğrafını da paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, İspanya'nın başkenti Madrid'den havalanan ve sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İtalya'nın başkenti Roma'ya ulaştığı belirtildi.

  • MSB, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Madrid'e ulaştırılan koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin İspanyol yetkililere teslim edildiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçaktaki heyetin İspanya Savunma Bakanlığı Temsilcisi Tümgeneral Figuero, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve askeri ataşe tarafından karşılandığı belirtilmişti.

Sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ye ait uçak İspanya'ya iniş yaptı
DÜNYA
Sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ye ait uçak İspanya'ya iniş yaptı

Açıklamada, Kovid-19ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin İspanyol yetkililere teslim edildiği kaydedilmişti.

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