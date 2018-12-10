Dünya Jack Dorsey Tatil yapmak istiyorsanız Myanmara gidin
AMERİKA

Jack Dorsey: Tatil yapmak istiyorsanız Myanmar'a gidin

Sosyal medya devlerinden Twitter'in CEO'su Jack Dorsey, Myanmar paylaşımları nedeniyle Arakan krizine kayıtsız kalmakla eleştirildi. Kişisel Twitter hesabından 'Tatil yeri arıyanlara Myanmar'a gitme tavsiyesi' veren Dorsey, Arakan katliamını gözardı ettiği için kullanıcılar tarafından 'sorumsuzlukla' suçlanıyor.

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Twitter CEO'su Jack Dorsey
Twitter CEO'su Jack Dorsey

Dorsey'nin Twitter hesabından yaptığı ''Myanmar kesinlikle güzel bir ülke. İnsanları neşe dolu ve yemekler harika. Yangon, Mandalay ve Bagan şehirlerini ziyaret ettim. Ülkenin dört bir yanındaki birçok manastırı ziyaret ettik ve meditasyon yaptık'' paylaşımı büyük tepki topladı.

Sosyal medya kullanıcıları, Dorsey'nin paylaşımına yine Twitter üzerinden cevap vererek onu Myanmar ordusunun şiddetinden kaçan yüzbinlerce Arakanlı mültecinin durumuna duyarsız kalmakla suçladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı Dorsey'yi 'Arakanlılara karşı soykırım yapan bir ülkeyi ziyaret edip reklamını yapmak'la, başka bir sosyal medya kullanıcısı ise 'haberlerde ya da kendi platformunda Myanmar hükümeti ve ordusunun Arakanlılara yönelik işlediği suçlara kayıtsız kalmak ve sorumsuzca paylaşım yapmakla' eleştirdi.

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Jack Dorsey'in bahsetmediği Myanmar'ın diğer yüzü: Müslümanlara etnik temizlik

  • BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
  • Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.
  • BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
  • Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

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