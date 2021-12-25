Dünya James Webb Uzay Teleskobu yola çıkıyor Hubbleın yerini alacak
AMERİKA

James Webb Uzay Teleskobu yola çıkıyor: Hubble'ın yerini alacak

Hubble’ın halefi olan James Webb Uzay Teleskobu, 20 yıllık çalışmanın ve birden fazla ertelemenin ardından bugün yola çıkıyor. Yaklaşık 10 milyar dolarlık projeyle, ilk yıldızlar ve galaksilerin nasıl oluştuğu ile güneş sistemi dışındaki gezegenlerin keşfi amaçlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​James Webb Uzay Teleskobu yola çıkıyor: Hubbleın yerini alacak
James Webb Uzay Teleskobu

Geliştirilme süreci 1996 yılında başlayan James Webb Uzay Teleskobu, bugün öğlen saatlerinde uzaya fırlatılacak ve NASA tarafından canlı yayınlanacak.

2007 yılında yola çıkması planlanan teleskop, defalarca büyük değişikliklere uğramış, fırlatma tarihi de sürekli ertelenmişti.

James Webb, 1990’dan beri yörüngedeki görevini sürdüren ve çeşitli gök cisimlerinin eşsiz görüntülerini kaydeden emektar Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alacak.

James Webb Uzay Teleskobu, bugün öğlen saatlerinde uzaya fırlatılacak.
James Webb Uzay Teleskobu, bugün öğlen saatlerinde uzaya fırlatılacak.

BÜTÇESİ 10 MİLYAR DOLAR

İsmini NASA’nın eski yöneticilerinden James Webb’den alan teleskobun merkez parçası 6,5 metre genişliğinde ve altınla kaplanmış berilyumdan yapılan 18 küçük altıgen aynadan oluşuyor.

Bu parçalar, evrenin en uzak noktalarından gelen kızılötesi ışığı yansıtmak için optimize edildi. Projede 10 binden fazla kişi çalıştı. Bütçesi ise giderek arttı ve yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı. Yapımı yaklaşık 20 yıl süren teleskop, NASA’nın en uzun süreli projelerinden biri oldu.

James Webb Uzay Teleskobu'nun parçaları bir araya getirildi
TEKNOLOJİ
James Webb Uzay Teleskobu'nun parçaları bir araya getirildi

Zaman makinesi gerçek oldu
FOTOĞRAF 12
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James Webb Uzay Teleskobu emin adımlarla sona doğru yürüyor.
Title
Yıldızlara bakarken geçmişe bakmanın bakmış oluyoruz. Bunun sebebi ise; yıldızlardan yayılan ışık, ışık hızıyla ilerliyor.
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Teleskoplar, yıldızların milyonlarca yıl önceki halini gözlemleyebiliyor.
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Bu yüzden bilim dünyasında uzay teleskobu \"zaman makinesi\" olarak da adlandırılıyor.
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Toplam maliyeti 8.8 milyar dolar olan James Webb Uzay Teleskobu, 13 milyar yıl öncesine kadar inceleme yapabilecek teknolojiye sahip.
Title
Görevi biten Hubble ile ulaşılamayan bölgelere 'zaman makinesi' olarak anılan James Webb ile tarama yapılabilecek.
Title
2018 yılında James Webb teleskobu, Hubble'ın yerini alacak.
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James Webb'in Hubble teleskobuna nazaran daha detaylı bir inceleyeceği, dünya dışı yaşam keşfinde de etkisi olacağı düşünülüyor.
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Galakside Dünya benzeri 200 milyar gezegen olduğunu düşünen bilim insanları, James Webb teleskobu ile söz konusu şefin yakın zamanda gerçekleşebileceğini söylüyor.
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Zaman makinesi gerçek oldu
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Zaman makinesi gerçek oldu
Title
Zaman makinesi gerçek oldu
Zaman makinesi gerçek oldu
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), uzay teleskobu olan Hubble'ın yerini almak üzere yeni bir teleskop geliştirdi. Sahip olduğu gelişmiş kızılötesi merceklerle yıldızların geçmişteki hallerini gözlemleyebilecek olan James Webb isimli uzay teleskobu için son adımlar atılıyor.


James Webb yola çıkıyor

James Webb yola çıkıyor

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