Dünya Japon Dışişleri Bakanı Hayaşi Çinli mevkidaşıyla "görüşmeye açık"
ASYA

Japon Dışişleri Bakanı Hayaşi Çinli mevkidaşıyla "görüşmeye açık"

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ay sonu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşebileceğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Japon Dışişleri Bakanı Hayaşi Çinli mevkidaşıyla görüşmeye açık
Japonya ve Çin.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ay sonu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşebileceğini söyledi.

Bakan Hayaşi, düzenlediği basın toplantısında, geçen ay ABD heyetinin Tayvan ziyareti sonrası, Vang'ın, planlı ikili görüşmeyi aniden iptal etmesi konusuna değindi.

21-27 Eylül'deki BM Genel Kurulu marjında Vang ile "ikili görüşmeye açık olduğunu" kaydeden Hayaşi, "Çeşitli seviyelerde diyaloğun önemli olduğuna inanıyorum." dedi.

Eylül 2022, Japonya ve Çin ikili diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümüne denk geliyor.

Söz konusu zirvede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Japon Başbakan Kişida Fumio'nun muhtemel görüşmesi ele alınabilir.

En son Kasım 2020

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi liderliğindeki heyet ağustos başında Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu.

Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çeken ziyaret sonrası Vang, Japon mevkidaşı ile Kamboçya'da yapacağı planlı görüşmeyi ani kararla iptal etmişti.

Komşu Dışişleri Bakanları yüz yüze en son Kasım 2020'de bir araya gelmişti.

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