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Pasaport sahiplerini yakından ilgilendiriyor: Yeni dönem bugün başladı

Yeşil pasaportların geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla uzatılmasının ardından, süresi dolan veya 1 yıldan az kalan pasaportların geçerlilik süresinin uzatılma işlemi bugün itibariyle başladı. Peki pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemleri nasıl yapılır ücretsiz mi, Yeşil pasaport almak için şartlar nedir? İşte haberin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeşil pasaport süresi 10 yıla mı çıktı, süre uzatma işlemi nasıl yapılır? Yeşil pasaport almak için ne gerekli?
Yeşil pasaport

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, süresi dolan hususi (yeşil) pasaportların geçerlilik süresinin uzatılması işlemine de başladı. Yeşil pasaport sahipleri de bu gelişmenin ardından Yeşil pasaport süre uzatma nasıl yapılır, nereye başvurulur, pasaport süresi uzatma ücretsiz mi? sorularına cevap arıyor.

Yerli ve milli pasaport üretimine başlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, süresi dolan hususi (yeşil) pasaportların geçerlilik süresinin uzatılması işlemine de başladı.

Pasaportta süre uzatma işlemi ücretsiz mi?

Buna göre; hususi (yeşil) pasaportun geçerlilik süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle, süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan pasaportların bugünden itibaren geçerlilik süresinde uzatma işlemine başlanırken, süre uzatma işlemi ücretsiz yapılıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar tamamlanarak 25 Ağustos itibariyle yerli ve milli pasaportun üretimine başlandı. Ayrıca yerli pasaporta geçiş süreci tamamlanıncaya kadar vatandaşların acil pasaport talepleri de karşılanmaya devam ediliyor.

Yeşil pasaport süre uzatma kaç yıl daha yapılacak?

05 Mayıs itibariyle hususi (yeşil) pasaportun geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle geçerlilik süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan hususi pasaportların bugünden itibaren geçerlilik süresinde uzatma işlemine başlandı.

  • Hususi pasaportların geçerlilik süresinin uzatma işlemi kapsamında:
  • - 01.06.2010 tarihinden sonra düzenlenmiş ve fiziki olarak iptal edilmemiş (delinmemiş, vb) pasaport ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine şahsen müracaat edilmelidir.
  • - Hususi(yeşil) pasaport uzatma işlemi ücretsizdir.
  • - Süresi uzatılacak pasaportun geçerlilik süresinin dolmuş olması veya dolmasına bir yıldan az süresi kalmış olmalıdır.
  • - Kanunda belirlenen sınırlamaları aşmayacak şekilde hak sahiplerinin pasaport süresi en fazla beş yıl uzatılır.
  • - Basım aşamasında bekleyen başvurular hariç, uzatma işleminde hususi pasaport başvurusunda olduğu gibi çalışanlardan talep formu, emeklilerden ise sistemde kayıtlı değilse emekli belgesi talep edilir.
  • - Hak sahibinin çocuklarına ilişkin başvurularda; Pasaport Kanununda belirlenen yaş sınırı (25 yaş) ve diğer şartlar doğrultusunda uzatma işlemi yapılır.
  • - Ergin olmayanların pasaportlarının süre uzatımı işleminde yasal temsilcilerin muvafakatı alınır.

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