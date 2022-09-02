Özgün İstanbulda su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi
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İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi!

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, 2 Eylül Cuma günü "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 2 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. İSKİ Arıza kesinti listesi yaşanan ilçeler ve suların geleceği saat bilgisi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İSKİ su kesintisi sorgulama: 2 Eylül hangi ilçelerde sular kesildi, sular ne zaman gelecek?
İSKİ su kesintisi sorgulama

İstanbul'da 2 ilçeye hatlarda yaşanan arıza nedeniyle su verilemiyor. Onarım çalışmaları devam ederken, İSKİ'den su verilemeyecek ilçeler ve mahaller tek tek açıklandı.

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 2 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

Küçükçekmece:

Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.09.2022 04:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.09.2022 03:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sorgulamak için tıklayın

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