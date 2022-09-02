İstanbul'da 2 ilçeye hatlarda yaşanan arıza nedeniyle su verilemiyor. Onarım çalışmaları devam ederken, İSKİ'den su verilemeyecek ilçeler ve mahaller tek tek açıklandı.
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 2 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.
İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
Küçükçekmece:
Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.09.2022 04:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.09.2022 03:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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