İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, 2 Eylül Cuma günü "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 2 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. İSKİ Arıza kesinti listesi yaşanan ilçeler ve suların geleceği saat bilgisi...

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