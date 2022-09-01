AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitiyor?

AÖF ikinci üniversite ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıtlarına ilişkin açıklama yaptı. Peki İkinci üniversite programlarına çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemleri ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? İŞte detaylar.

AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman sona erecek?

Ön lisans ve lisans mezunlarına sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlayan Anadolu Üniversitesi, yeni dönemde öğrencilerini bekliyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan ‘İkinci Üniversite’ programlarına giriş, sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri 17 Ekim gününe kadar çevrimiçi ortamda yapılmaya devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AÖF Van Büro Yöneticisi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Ertürk, “İkinci üniversite çerçevesinde herhangi bir önlisans programına kayıt veya mezun olanlar bu çerçevedeki önlisans programlarından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar ise yine ikinci üniversite çerçevesinde yer alan önlisans ve lisans programlardan birine giriş sınavı olmaksızın kayıt yaptırabiliyor. Basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Anadolum e-kampüs Öğrenme Yönetim Sistemiyle öğrencilerine diledikleri yerde, zamanda ve cihazlarda öğrenmelerini sürdürme olanağı tanıyor. Öğrenciler; cep telefonu, tablet ya da bilgisayarla e-kampüs platformunda; video, örnek soru, PDF, canlı ders gibi farklı öğrenme malzemeleriyle kendi öğrenme tarzında ve hızında derslerine hazırlanabiliyor. İkinci üniversite programlarına çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemleri ile bilgilendirmelere ‘ikinciuniversite.anadolu.edu.tr’ web adresinden erişilebilir” dedi.

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AÖF ikinci üniversite başvurusu için tıklayın

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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