DGS tercih işlemleri sona erdi mi? ÖSYM 2022 DGS tercih sonuç ekranı

DGS tercihleri ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 DGS sınav puanlarına göre tercihler yapılmakta. Sonuçların açıklanmasından sonra ÖSYM 2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih takvimini duyurdu. Buna göre DGS tercih işlemleri 24 Ağustos tarihinde alınmaya başlandı. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? DGS 2022 tercih sonuç tarihi açıklandı mı ne zaman açıklanır?

DGS tercihleri ne zaman bitecek?

DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılmıştı. Bu bilgilere göre bu sene de tercih sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

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DGS tercihleri nasıl nereden yapılır?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.

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