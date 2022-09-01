Özgün Kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır? Kentsel dönüşümde dikkat edilmesi gerekenler
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Kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır? Kentsel dönüşümde dikkat edilmesi gerekenler

Kentsel dönüşüm kapsamında, eski ve riskli binalar yıkılarak yerine daha sağlam binalar inşa ediliyor. Binalarını kentsel dönüşüme veren vatandaşlara devlet bir takım destekler veriyor. Riskli olduğu düşünülen bir binayla ilgili Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulunulması gerekiyor. Peki Kentsel dönüşüm devlet desteği ne kadar? Kentsel dönüşüm şartları nelerdir, kira desteği için istenen belgeler neler? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kentsel dönüşüm şartları nelerdir? Kentsel dönüşüm için devlet desteği var mı?
Kentsel dönüşüm başvuruları, kira yardımı

Kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında riskli olarak tespit edilen yıkılarak yerine deprem yönetmeliğine uygun daha sağlam binalar inşaa ediliyor. Devlet kentsel dönüşümü teşvik etmek için ise vatandaşlara bir takım yardımlarda bulunuyor. Peki kentsel dönüşümün şartları nelerdir, dönüşüm kira yardımı nasıl, nereden alınır, kira yardımı alma belgeleri neler? İşte kentsel dönüşüm başvuru şartları...

Kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır?

Riskli olduğu düşünülen bir binayla ilgili Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvuru yapıldıktan sonra riskin seviyesinin tespitinin gerçekleştirilmesi için bina denetlemeleri yapılacak. Risk durumunun belli olmasıyla bina kentsel dönüşümden yararlanabiliyor.

Kentsel dönüşüm
Kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm için istenen belgeler neler?

Oturan kişilerin ya da sahibinin Kimlik belgesi fotokopisi

Tapunun fotokopisi Hisse oranlarını belirten belge

Belediyeden statik proje belirten belge

Vekaletname Yerleşim yerini doğrulayan yazı belgelerinin toplanması gerekiyor.

  • Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar?
  • Binaları kentsel dönüşümde olan ev sahiplerine kira yardımı veriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'daki sosyal konut projesi kapsamında açıklamalarda bulunurken, kentsel dönüşüm kira yardımı hakkında da açıklamalar yaptı.
  • Bakan Kurum, kentsel dönüşüm kira desteğinin yüzde 30 oranında arttığını, böylece 1.500 TL'ye çıkarıldığını paylaştı. Eski kira yardım ücreti 1.150 TL idi. Bakan Kurum ayrıca şunlardan bahsetti:
  • "Kampanyada faiz ve alım desteği olacak, bu kampanya ile konut fiyatı ve kiralar daha da düşecek. Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek"

Kentsel dönüşüm
Kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli evraklar neler?

Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınacak başvuru formu

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Gayrimenkulün bağımsız bölümünü gösterir tapu senedinin aslı ve fotokopisi

Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı

IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C.Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)

Konut çok hisseli ise kira yardımı almak isteyen malike ait bölümün son 3 aya ait doğal gaz, elektrik ya da su faturalarından birinin aslı ibraz edilmelidir.

Vekaletname aslı ve fotokopisi

Vekilin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Vekaletname ile yapılacak kira yardımı başvurusunda vekaletnamede "6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi" ibaresinin yer alması gerekmektedir.

Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları neler?

Kentsel dönüşüm alanındaki konutlarda kiracı olarak yaşayan kişiler de kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmekte. Kiracılara 2 aylık kira bedeli yardımı yapılmakta. Başvuru şartları şu şekilde:

- Tahliye itibariyle en fazla 1 yıl içerisinde başvuru gerçekleşmelidir.

- Kentsel dönüşüm kira yardımı için ise belediyelere başvuru yapılır.

- Binanın kentsel dönüşüme uygun olduğuna dair belge ile başvuru gerçekleştirilmelidir.

- Özellikle yapının riskli olduğunun belgeleyen rapor ve yıkım formu üzerinden başvuru yapılmalıdır.

- Güncel tapu kaydı ve belgesi zorunludur.

- Nüfus kimlik fotokopisi üzerinden başvuru gerçekleşir.

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