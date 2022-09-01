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2022 kaymakamlık başvuruları başladı!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavında önlisans başvuruları 03 – 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı. KPSS'de takvim işlerler gözler bu kez kaymakamlık başvuru tarihlerine çevrilmişti. ÖSYM, 16 Ekim'de uygulanacak 2022-Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakam) başvurularının yeniden alınmaya başladığını açıkladı. Peki, 2022 Kaymakam başvuruları nasıl yapılacak? İşte 2022 Kaymakam başvuru ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaymakamlık başvuruları 2022: Kaymakamlık başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
Kaymakamlık sınav başvurusu

Kaymakam başvuru ve sınav tarihi için araştırmalar artarken beklenen açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na alınacak kaymakam için başvuru süreci başladı.

2022 Kaymakamlık başvuruları başladı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ekim'de düzenlenecek 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına ilişkin süreci başlattı. Peki başvuruları 8 Eylül'e kadar yapılacak.

Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2022 Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı için tıklayın

Kaymakam alımı başvuru şartları nelerdir?

Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK'nın 48/A, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

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