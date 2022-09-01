DGS tercihleri bitti mi? Gözler ÖSYM 2022 DGS sonuç takviminde!

DGS tercihleri ne zaman bitecek, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrencilerin DGS sınavına girdi. 3 Temmuz'da yapılan ve sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilen 2022 DGS sınavının tercihleri ÖSYM tarafından 24 Ağustos'ta başladı. Peki DGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 DGS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

2022 DGS tercihleri ne zaman bitecek?

2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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ÖSYM 2022 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından net tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 14 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçlarının bu yıl da Eylül ayı içerisinde sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

DGS tercihleri nasıl yapılır?

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/mezun olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

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Adaylar, Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2022-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, ulaşabileceklerdir.

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