Özgün Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atama sonuçları öğren E devlet sonuç sorgulama
ÖZGÜN HABERLER

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atama sonuçları öğren! E devlet sonuç sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atama sonuçları isim listesi binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleşmeli öğretmenlik atama müjdesinden sonra başvurular alınmıştı. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri sonrası atama listesini öğrenmek isteyenler “Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama e devlet” işlemlerini sürdürüyor. MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik tercihleri atama sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB öğretmen alımı 2022 atama sonuçları: e devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sonuçları sorgulama ekranı
e devlet öğretmen atama sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği başta olmak üzere toplamda 20 bin sözleşmeli öğretmenlik kadrolarına yapılacak alımlar için tercih süreci sona ermesiyle birlikte gözler öğretmen atama sonuçlarına çevrildi. sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar.

E devlet Milli Eğitim BakanlığıSözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı saat kaçta açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için geri sayım başladı. 27-31 Ağustos'ta tamamlanan öğretmen atama tercihlerinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamayla birlikte sonuç tarihi duyurulmuştu. 20 bin öğretmen atama takvimine ilişkin geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunan Bakan Özer, "27-31 Ağustos'ta tercihleri alacağız ve 1 Eylül'de de öğretmenlerimiz okullarına atanarak görevlerine başlayacak." ifadelerinde bulunmuştu.

Buna göre; 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 1 Eylül'de e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Öğretmen atama sonuçları saat 12.00'de açıklanacak.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için tıklayın

Yeni atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? MEB öğretmen alım takvimi
ÖZGÜN
Yeni atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? MEB öğretmen alım takvimi
ASELSAN üretti

ASELSAN üretti

İlk bakışta ne olduğu anlaşılmıyor.
Kurbanlarının beyni ile besleniyor

Kurbanlarının beyni ile besleniyor

​Dünyanın en tehlikeli türü: Ölüm saçıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

​20 bin sözleşmeli öğretmen atanıyor.

Ekipler harekete geçti: ​Nedeni bodrum kata bakınca ortaya çıktı.

"Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk."

​Ege'de Yunan'a Karadeniz'de mayına set oluyorlar.

Onu bulanın hayatı değişiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.