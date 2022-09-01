Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atama sonuçları öğren! E devlet sonuç sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği başta olmak üzere toplamda 20 bin sözleşmeli öğretmenlik kadrolarına yapılacak alımlar için tercih süreci sona ermesiyle birlikte gözler öğretmen atama sonuçlarına çevrildi. sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar.

E devlet Milli Eğitim BakanlığıSözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı saat kaçta açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için geri sayım başladı. 27-31 Ağustos'ta tamamlanan öğretmen atama tercihlerinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamayla birlikte sonuç tarihi duyurulmuştu. 20 bin öğretmen atama takvimine ilişkin geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunan Bakan Özer, "27-31 Ağustos'ta tercihleri alacağız ve 1 Eylül'de de öğretmenlerimiz okullarına atanarak görevlerine başlayacak." ifadelerinde bulunmuştu.

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Buna göre; 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 1 Eylül'de e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Öğretmen atama sonuçları saat 12.00'de açıklanacak.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için tıklayın