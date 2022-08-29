TOKİ sosyal konut projesinde son durum: TOKİ konutlarına başvurular ne zaman?

TOKİ sosyal konut projesine ilişkin son dakika açıklamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yapmıştı. Açıklamaya göre 81 ilde binlerce konut yapılacak. Yapılan konutların hem kira fiyatlarını hem de konut fiyatlarını aşağıya çekmesi bekleniyor. TOKİ konutlarına başvuruda bulunmak isteyenler ise başvurulara dair detayları merak ediyor. Peki TOKİ 2022 başvuru şartları neler, başvurular nasıl yapılır? TOKİ başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

TOKİ başvuruları ne zaman?

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamaların ardından proje detaylarına yönelik açıklamalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Bakan Kurum, sosyal konut projesine dair detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde açıklanacağını belirtti. Kurum, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, “Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak” ifadelerine yer verdi. TOKİ başvurularının ne zaman yapılacağına dair detaylı bilgi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açıklamaların ardından belli olacak.

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TOKİ sosyal konut başvuru

TOKİ sosyal konut projesine kimler başvuracak?

TOKİ başvuruları ve merak edilen tüm detayların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül tarihinde açıklanacağını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje ile ilgili bazı bilgiler aktardı. İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanların TOKİ için başvuru yapabileceğini açıklayan Bakan Kurum, “Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak.” şeklinde konuştu. Ayrıca konutlar için alınacak olan aylık taksitlerin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağının altını çizen Bakan Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

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TOKİ konut başvuru şartları

2022 TOKİ başvuru şartları neler?

TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru yapmayı düşünen vatandaşlar, proje başvuru şartlarının neler olduğunu mera ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, evi olmayanların ve belirlenecek seviyenin altında geliri olanların başvuru yapabileceğini söylediği TOKİ sosyal konut projesine, 81 ilden başvuru alınacak. 20 yıla varan vadelere satışa sunulacak olan konutların ev sahipleri ise kura çekimi ile belirlenecek.

2022 TOKİ sosyal konut projesine kimler başvuracak?

Emekli, şehit ve gazi yakınları için ayrılan kotaya gençlerin de ekleneceğini belirten Bakan Kurum, “İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkânı olacak” şeklinde konuşarak, sosyal konut projesinde başvurusu alınacak olan vatandaşlarda aranan kriterleri açıkladı.

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