Yeşil pasaport değiştirme süresi açıklandı: Eski pasaportlar ne zamana kadar geçerli?

Yeşil pasaporta geçmeden önce ilk önce pasaport nedir, ne işe yarar, nasıl çıkartılır, kimler pasaport çıkartabilir? sorularına bir göz atalım. Pasaport, yurt dışına seyahat etmek isteyenlere yetkili kuruluş tarafından verilen ve uluslararası geçerliliği olan resmi bir kimlik belgesidir. Kimlik bilgileri ile biyometrik fotoğrafın yer aldığı, nüfus cüzdanı yerine de geçen pasaportta, aldığınız vizelerin ve ziyaret etmiş olduğunuz ülkelerin kaydı tutulur. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 12’nci maddesine göre T.C. vatandaşlarına verilen dört pasaport çeşidi bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Umuma mahsus pasaport (Bordo pasaport)

Hususi damgalı pasaport (Yeşil pasaport)

Hizmet damgalı pasaport (Gri pasaport)

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Diplomatik Pasaport (Siyah pasaport)

Geçici Pasaport (Pembe pasaport)

Online pasaport randevu alma

Online pasaport randevusu nereden nasıl alınır?

Pasaport almak için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden TC kimlik numaranız, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve telefon numaranızın istendiği formu doldurarak online pasaport randevusu almanız gerekir. Seçtiğiniz gün ve saatte pasaport randevusuna gitmeden önce gerekli belgeleri toplamanız, pasaport harcı ve defter bedelini ödemeniz gerekir. Harç bedeli, pasaportun geçerlilik süresine göre değişiklik gösterir.

Randevu alındıktan sonra; Hususi (yeşil) ve hizmet damgalı (gri) pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne Umuma mahsus (Bordo) pasaport için ise İl ve İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

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Yeşil pasaport değişim süresi ne kadar?

Şimdi de yeşil pasaportun ne demek olduğu, yeşil pasaport kimlere verileceği nasıl çıkartılacağı ve yeşil pasaport süresinin kaç yıl olduğuna ilişkin detaylara gelelim.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeşil pasaportlarda iyileştirme yaptıklarını, 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığını aktarırken, "Elinde yeşil pasaportu 5 yıllık süresi dolanlar değiştirmesinler. Bundan böyle onların da süresini 10 yıla çıkaracak değişikliği yapacağız" açıklamasında bulundu.

Yeşil pasaport nedir?

Yeşil pasaport devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, son yıllarda düzenlenen kanunla devlet memuru statüsünde olmayan kamu çalışanlarına ve belirli bir ihracat miktarını yakalamış iş adamları ve şirketlerinin yetkililerine de hususi yeşil pasaport verilmektedir.

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Halk arasında yeşil pasaport olarak tanımlanan hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, belirli bir süre için verilen pasaport türüne denir. Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır. Hususi pasaportun birçok ayrıcalığı ve avantajları bulunur. Yeşil pasaport sahipleri birçok ülkeye belirli günle sınırlı olmak şartıyla vizesiz seyahat edebilir.

Yeşil pasaport kimlere verilir?

Kimler yeşil pasaport alır? Yeşil pasaport alabilecek kişiler ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Birinci, ikinci ve üçüncü derecede bulunan devlet memurları ve sözleşmeli devlet memurları,

TBMM eski üyeleri ve bakanlar,

Görevleri boyunca büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları,

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Devlet sporcusu statüsünde olan sporcular,

Birinci dereceden emekli olmuş eski belediye başkanlarını,

Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bank gibi devlet bankalarında özelleştirmeden önce çalışmaya başlayanlara ve belirli şartları tamamlamış çalışanlar,

“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport verilmesine İlişkin Esaslar” yasasıyla beraber belirli ihtacat hacmini geçmiş iş adamlarına ve ihracat miktarına bağlı olarak şirket yetkilileri,

Baroya kayıtlı en az 15 yıldır avukatlık yapan Avukatlar,

Tüm yeşil pasaport alma hakkı olanların eşleri ve 25 yaşını aşmamış, evli olmayan ve öğrenciliği devam eden çocukları hususi damgalı yeşil pasaport alma hakkına sahiptir.

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Pasaport belgeleri

Pasaport için gerekli evraklar neler?

Pasaport çıkarak için hangi belgeler isteniyor? Pasaport başvurusu için ilgili nüfus müdürlüğüne gitmeden önce istenen evrakları eksiksiz hazırlamalısınız. Umuma mahsus, yani bordo pasaport için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı ya da geçici kimlik belgesi,

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,

Pasaport harcının ve defter bedelinin ödendiğine dair dekont,

Kısıtlı veya reşit olmayan kişilerin yasal temsilcilerinin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları durumunda muvafakatname,

Varsa eski pasaport,

Harçsız pasaport başvurusunda bulunan öğrenciler için öğrenci belgesi.

Pasaport ücretleri 2022

Pasaport ücretleri ne kadar?

Pasaport çıkarma ücreti ne kadar oldu? soruları da yine pasaport çıkartacak ya da pasaport yenileyecekler tarafından araştırılan konular arasında. 2022 pasaport ücretleri ve pasaport harçları fiyatları şöyle oldu:

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Pasaport defteri 225 lira,

6 aya kadar olan pasaport harcı 309 TL,

1 yıllık pasaport harcı 450,8 TL,

2 yıllık pasaport harcı 738 TL,

3 yıllık pasaport harcı 1.048,7 TL,

4-10 yıllık pasaportun bedeli 1.478 TL.