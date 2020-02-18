Japonya’da 3 kişide daha koronavirüsüne rastlandı: Vaka sayısı 523’e yükseldi

'Koronavirüs' anne ile oğlunu ayırdı

Çin'de Koronavirüs ile mücadele eden hastanede çalışan hemşire, bir aydır görmediği 3 yaşındaki oğlu ile metrelerce uzaktan hasret giderdi. Anne ve oğlunun ağlayarak hasret giderdiği anlarda, çevrede bulunanların da duygusal anlar yaşadığı görülüyor.