Dünya Japonyada 3 kişide daha koronavirüsüne rastlandı Vaka sayısı 523e yükseldi
ASYA

Japonya’da 3 kişide daha koronavirüsüne rastlandı

Japonya’da 3 kişide daha koronavirüsüne rastlandı: Vaka sayısı 523’e yükseldi

Japonya’da 3 kişide daha koronavirüs rastlanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 523’e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Vaka sayısı 523’e yükseldi.
Vaka sayısı 523’e yükseldi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren öldürücü koronavirüs Japonya’da yayılmaya devam ediyor.

Son olarak ülkenin Wakayama Eyaleti’ndeki 3 kişide daha daha Korona Virüsü’ne rastlandığı açıklandı. Son vakalar, ülkede şimdiye dek doğrulanan vaka sayısını 523’e çıkardı.

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Büyük bölümü karantina gemisinden

Dün, Japonya’da karantina altına alınan gemideki 99 yolcuda daha koronavirüsüne rastlandığı açıklanmış, gemideki vaka sayısı 454’e yükselmişti. Japonya’da şu ana dek tespit edilen vakaların çoğunu, Yokohama Limanı’nda demirli bulunan gemideki yolcuların oluşturduğu biliniyor.

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