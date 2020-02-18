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Koronavirüste 'para' tehlikesi: Nesnelerden bulaşabiliyor

Çin'de yayılan koronavirüs salgını bir tarafta ölüm saçıyor diğer tarafta da hayatı durma noktasına getiriyor. Çin hükümetinin son olarak aldığı 'banknotları dezenfekte etme' kararı soru işaretlerine neden oldu. Virüsün insandan insana ya da hayvandan insana geçtiği biliniyordu fakat virüsün nesnelerden bulaşma ihtimali salgına yeni bir boyut kazandırabilir. Peki bu durum ne kadar olası? Yeni Şafak uzmanlara sordu.

Hasan Hız Yeni Şafak
ARŞİV.
ARŞİV.

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle ölümler her geçen gün artarken enfekte sayısı 70 bini geçti.

Ülkede salgının yayıldığı bölgelerde hayat durma noktasına gelirken Çin hükümetinin son olarak aldığı 'banknotların dezenfekte etme kararı' soru işaretlerine neden oldu.

Bilindiği üzere koronavirüs Çin'in Wuhan bölgesinde hayvandan insanlara bulaşmış ve kısa sürede yayılım göstermişti.

Peki virüs nesnelerden insanlara bulaşması ne kadar ihtimal? Banknotların dezenfekte edilmesi ne anlama geliyor?

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Okan Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş, "2009 yılındaki domuz gribi örneğinde bunları yaşadık. Bu tür virüsler paralar üzerinde kısa sürede olsa yaşayabilir. Salgın insandan insanla temas ettiği her yerde bulaştırma riskine sahiptir." dedi.

Hastalığın en önemli belirtilerinin ateş, boğazda kızarıklık, nefes darlığı ve solunum yetmezliği olduğunu belirten Özgüneş, şu ifadelere yer verdi:

  • "Bu virüsün bulaştığı hastaların ölüm oranı yüzde 35-40 olabilmektedir. Tanısı için; solunum yetmezliği saptanan vakalar hastaneye yatırılarak solunum yolu salgılarından, serum ve dışkıdan alınan numuneler PCR testi için Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilir. Her salgında olduğu gibi olası vaka tanımı; ateş ve klinik belirtilere ek olarak salgın bölgesine ilişkin seyahat öyküsü olmasıdır."

EN ÖNEMLİ TEDBİR 'ELLERİ YIKAMAK'

Diğer salgınlarda olduğu gibi virüsten kaçınmada en önemli rolün el yıkama olduğunu belirten Özgüneş, "Salgına karşı mutlaka ellerin sık sık yıkanması gerekiyor" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş alınması gereken tedbirleri şöyle açıkladı:

  • * El hijyeni hastalıklardan korunmada oldukça önemlidir. Bu nedenle; ellerinizi sık sık su ve sabun ile yıkayın. Eller yıkanamıyorsa alkol bazlı dezenfektan tercih edin.
  • * Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu dirseğinizle veya bir kağıt mendille kapatın, ardından mendili kapalı bir çöpe atın ve ellerinizi yıkayın.
  • * Soğuk algınlığı, ateş veya öksürük gibi grip semptomları olan kişilerle yakın temastan kaçının.
  • * Ateş, öksürük, solunum güçlüğü gibi belirtiler gösterirseniz en yakın sağlık kurumuna veya doktorunuza hemen ulaşın.

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