|
Dünya

Japonya'da görevli Çinli profesör ülkesine döndükten sonra kayboldu

Japonya'da Tokyo'da bir üniversitede görevli Çinli profesör Fan Yuntao'dan, Şubat 2023'ten bu yana haber alınamadığı bildirildi. Fan, üniversitede uluslararası hukuk ve politika uzmanı olarak tanınıyor.

09:23 - 23/04/2024 Salı
AA
Fan Yuntao
Fan Yuntao

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, "Asia University" öğretim görevlisi Çinli profesör Fan, geçen yıl şubatta ülkesi Çin'in Şanghay bölgesine gitmesinin ardından ortadan kayboldu.


Fan, Tokyo'da yaşayan ailesine, ülkesine geçici olarak gideceğini ve Nisan 2023'e kadar Japonya'ya geri döneceğini söylemişti.


Aradan geçen bir yıla rağmen Fan'dan haber alınamadığı aktarıldı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, açıklamasında durumun, "Yıllardır bir Japon üniversitesinde eğitim veren profesörün insan haklarıyla ilgili" olduğunu, Çinli profesörün ortadan kayboluşuna ilişkin durumu yakından izlediklerini bildirdi.


Fan, üniversitede uluslararası hukuk ve politika uzmanı olarak tanınıyor.


Benzer durumlar yaşanmıştı


Tokyo'da bulunan Toyo Gakuen Üniversitesinde Çinli profesör Zhu Jianrong da 2013 yılında memleketi Şanghay'a gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Yaklaşık altı ay sonra Japonya'da ailesine kavuşabilen Zhu hakkında açılan casusluk soruşturmasının halen sürdüğü belirtiliyor.


Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Eğitim Üniversitesinden Çinli profesör Yuan Keqin ise 2019'da casusluk suçlamasıyla Çin'de gözaltına alınmış, savcılıkça hakkında iddianame hazırlanmıştı.




#Çin
#Japonya
#Fan Yuntao
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zam oranı değişti, maaşlar yeniden hesaplandı: İşte meslek meslek yeni maaş tablosu…