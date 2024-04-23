Nijerya'da gözaltındayken kaçmıştı: Binance yöneticilerinden Anjarwalla Kenya'da yakalandı

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, ABD'nin California eyaletinde de başladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Stanford Üniversitesi öğrencileri ve Filistin yanlısı göstericiler üniversite kampüsünde bir araya geldi. Eylem sırasında New York polisi protesto eden 100'den Filistin yanlısı öğrenciye müdahale ederek gözaltına aldı.