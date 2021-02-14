Japonya’da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 150 kişi yaralandı
Japonya'nın Fukuşima eyaletinde dün gece meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde, 150'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Depremin ardından ikisi 5 ve üzeri, 16'sı 4 ve üzeri büyüklüğünde 36 artçı sarsıntı kaydedildi.
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde dün gece meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 150'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Fukuşima açıklarında dün yerel saatle 23.07’de, 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.
Tsunami tehlikesi bulunmuyor
Fukuşima kıyılarında dalgalanmaların yaşandığı ifade edilen açıklamada, tsunami tehlikesinin bulunmadığı bilgisine yer verildi. Deprem, Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedildi.
Depremin ardından ikisi 5 ve üzeri, 16'sı 4 ve üzeri büyüklüğünde 36 artçı sarsıntı kaydedildi.