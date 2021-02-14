Japonya’da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 150 kişi yaralandı

Japonya’daki depreme canlı yayında yakalanan gencin soğukkanlılığı dikkat çekti

Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında canlı yayın yapan bir 'youtuber'ın soğukkanlılığı ise anbean kaydedildi.



Merkez üssü Fukushima eyaleti olan deprem, yerel saatle 23.13'te meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin, okyanusun 60 km derinliğinde gerçekleştiğini duyururken, tsunami uyarısı yapılmadı.