Dünya Japonyada meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 150 kişi yaralandı
ASYA

Japonya’da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 150 kişi yaralandı

Japonya'nın Fukuşima eyaletinde dün gece meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde, 150'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Depremin ardından ikisi 5 ve üzeri, 16'sı 4 ve üzeri büyüklüğünde 36 artçı sarsıntı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
7,3'lük depremin ardından 36 artçı sarsıntı kaydedildi.
7,3'lük depremin ardından 36 artçı sarsıntı kaydedildi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde dün gece meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 150'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Fukuşima açıklarında dün yerel saatle 23.07’de, 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.

Japonya'nın Fukuşima eyaleti 7,3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı
DÜNYA
Japonya'nın Fukuşima eyaleti 7,3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Tsunami tehlikesi bulunmuyor

Fukuşima kıyılarında dalgalanmaların yaşandığı ifade edilen açıklamada, tsunami tehlikesinin bulunmadığı bilgisine yer verildi. Deprem, Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedildi.

Depremin ardından ikisi 5 ve üzeri, 16'sı 4 ve üzeri büyüklüğünde 36 artçı sarsıntı kaydedildi.

Japonya’daki depreme canlı yayında yakalanan gencin soğukkanlılığı dikkat çekti
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Japonya’daki depreme canlı yayında yakalanan gencin soğukkanlılığı dikkat çekti
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında canlı yayın yapan bir 'youtuber'ın soğukkanlılığı ise anbean kaydedildi.

Merkez üssü Fukushima eyaleti olan deprem, yerel saatle 23.13'te meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin, okyanusun 60 km derinliğinde gerçekleştiğini duyururken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya’da 7.3 büyüklüğünde deprem anı kamerada
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Japonya’da 7.3 büyüklüğünde deprem anı kamerada
Japonya, 7.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Fukushima eyaleti olan deprem, yerel saatle 23.13'te meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin, okyanusun 60 km derinliğinde gerçekleştiğini duyururken, tsunami uyarısı yapılmadı.


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