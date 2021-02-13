Dünya Japonyanın Fukuşima eyaleti 7,3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı
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Son Depremler: Japonya'nın Fukuşima eyaleti 7,3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Japonya'nın Fukuşima eyaleti 7,3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 20'den fazla kişi yaralandı, bölge genelinde 950 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Haber Merkezi AA
Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedildi.
Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.08'de, 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildiği belirtildi.

  • Açıklamada, Fukuşima kıyılarında yaşanan depremin önce 7,1 olarak açıklanan büyüklüğü 7,3 şeklinde güncellendi.

Fukuşima kıyılarında dalgalanmaların yaşandığı ifade edilen açıklamada, tsunami tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Deprem, Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedildi.


Görev gücü oluşturuldu

Kabine Başsekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Başbakanlık Ofisinde görev gücü oluşturulduğunu söyledi. Kato, deprem sonrası elektrik kesintisi sebebiyle Tokaido, Tohoku, Hokuriku, Joetsu'da hızlı tren faaliyetlerinin durduğu bilgisini verdi.

Öte yandan, Kyodo ajansının haberinde, hasar tespiti ve arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin görev gücüne talimat verdiği belirtildi.

Japonya’da 7.1 büyüklüğünde deprem anı kamerada
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Japonya’da 7.1 büyüklüğünde deprem anı kamerada
Japonya, 7.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Fukushima eyaleti olan deprem, yerel saatle 23.13'te meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin, okyanusun 60 km derinliğinde gerçekleştiğini duyururken, tsunami uyarısı yapılmadı.


Haberde, deprem sonrası, Miyagi ve Fukuşima'da 20'den fazla kişinin yaralandığı, bölge genelinde 950 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.

Deprem sonrası ajansa değerlendirmede bulunan Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırmaları Enstitüsünden Prof. Satake Kenji, 2011'de yaşanan 9 büyüklüğünde Tohoku depremine atıfta bulunarak, "10 yıl sonra bu ölçekte bir artçı depremin yaşanması şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.

Kıyı dalgalanmalarına da değinen Satake, sarsıntının deniz yüzeyinden 55 kilometreden fazla derinlikte olması sebebiyle tsunami riskinin oluşmadığını belirtti.

Depremin yaşandığı bölgede Tokai 2, Dai-ichi, Dai-ni ve Kaşiwazaki-Kariwa nükleer santrallerinde olağandışılık belirlenmediği duyuruldu. Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

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