Japonya'nın Fukuşima eyaleti 7,3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Uygur Türkleri: Çin soykırım yapıyor



Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri, Çin'in Sarıyer'deki konsolosluğu yakınlarındaki eylemlerine devam ediyor. Türk ve Müslüman olduklarını ifade eden Salih Emin, 'Çin devleti, insan hakları örgütlerinin, ülkede araştırmasını istemiyor. Çünkü korkuyor. Orada olan soykırım gerçektir. Gerçek olduğunu dünyanın bilmesini istemiyor' dedi.



