Dünya Japonyada şiddetli yağış uyarısının ardından 245 bin kişi tahliye edilecek
ASYA

Japonya'da şiddetli yağış uyarısının ardından 245 bin kişi tahliye edilecek

Japonya'da şiddetli yağmur uyarıları sonrası güney eyaletlerinde yaklaşık 245 bin kişiye tahliye emri verildi. Şizuoka eyaletinde 3 Temmuz'da yağan şiddetli yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Haber Merkezi AA
Japonyada şiddetli yağış uyarısının ardından 245 bin kişi tahliye edilecek
Foto/arşiv

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneyindeki kıyı eyaletler için şiddetli yağmur, taşkın ve toprak kayması uyarısında bulundu.

JMA, Kumamoto, Miyazaki, Kagoşima eyaletlerinde heyelan uyarıları yaptı. Uyarıda "Bölge sakinleri heyelan ve nehir taşkınlarına karşı oldukça ihtiyatlı olmalı" ifadeleri kullanıldı.

Uyarı sonrası 3 eyalette toplamda 245 bin kişiye tahliye emri verildi.

Kyodo ajansının haberine göre Kagoşima'da şiddetli yağmurun neden olduğu heyelan sonrası yol çöktü.

Çökme sonrası 10 aile mahsur kaldı. Kagoşima'da 100 tahliye merkezi oluşturuldu.

Şizuoka eyaletinde 3 Temmuz'da yağan şiddetli yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Japonya'da bilanço artıyor: 3 kişi hayatını kaybetti 80 kişi kayıp
FOTOĞRAF 6
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Japonya’da geçtiğimiz cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde şu ana kadar kurtarılan 23 kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 3’e yükseldi. Kayıp olarak kayıtlara geçen 20 kişiyi bulmak üzere yürütülen çalışmalara yaklaşık bin 500 Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli, itfaiye ve polisin destek verdiği bildirildi. Heyelan bölgesindeki 130 yapının da zarar gördüğü aktarıldı.
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Atami Belediye Başkanı Sakae Saito ise 20 olarak belirlenen resmi kayıp sayısının, felaketin erken döneminde bölge sakinlerinden yapılan ihbarlara dayandığını açıkladı. Heyelan bölgesinde yaşadığı tespit edilen 215 kişiden 135’inin bugün öğle saatleri itibariyle güvende olduğunun doğrulandığı ifade edilirken, 80 kişinin durumunun net olarak tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi. Kendilerinden haber alınamayan bölge sakinlerinden bazılarının heyelan öncesinde evlerini terk etmiş olabileceğini ifade eden yerel otoriteler, buna rağmen resmi kayıp sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.
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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise ülkenin Japon Denizi kıyısındaki kesimlerinde bu akşam itibariyle şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. Atami başta olmak üzere yağış beklenen bölgelerde yeni toprak kaymalarının meydana gelebileceği uyarısı yapılırken, güvenlik riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının da yavaş ilerlediği öğrenildi. Shizuoka yerel hükümeti, şiddetli yağmur ve heyelan riski nedeniyle bugün 11 ilk ve ortaokul ile 4 anaokulunda eğitime ara verme kararı aldı.
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Japonya'da bilanço artıyor: 3 kişi hayatını kaybetti 80 kişi kayıp
Japonya'da şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kayıp olarak kayıtlara geçen 20 kişiyi arama çalışmaları bugün de sürerken, 80 kişinin ise akıbetinin bilinmediği açıklandı.

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