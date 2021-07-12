Japonya'da şiddetli yağış uyarısının ardından 245 bin kişi tahliye edilecek

Çin’de şiddetli yağışlar 27 milyon doların üzerinde ekonomik zarara sebep oldu

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde şiddetli yağışlar sellere neden oldu.



Yetkililer, geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle 14 nehirdeki su seviyesinin yükseldiğini ve yaşanan taşkınlardan 120 bin kişinin etkilendiğini açıkladı.



Eyaletin bazı bölgelerinde ise toprak kaymaları yaşanırken bazı yollar da ulaşıma kapandı ve birçok noktada elektrik kesintileri yaşandı.

Çin basını, şiddetli yağışlar nedeniyle eyaletin 27 milyon doların üzerinde doğrudan ekonomik zarara uğradığını aktardı.



Başkent Pekin de dahil olmak üzere Çin'in birçok bölgesinde sağanak yağış uyarısı yapıldı.

