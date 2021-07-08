Dünya Japonyada şiddetli yağmur uyarısı 330 bin kişi tahliye edilecek
ASYA

Japonya'da şiddetli yağmur uyarısı: 330 bin kişi tahliye edilecek

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın ülkenin batısında yer alan eyaletler için şiddetli yağmur, taşkın ve toprak kayması uyarısında bulunmasının ardından eyalet yönetimleri yaklaşık 330 bin kişi için tahliye emri verdi. Şizuoka eyaletinde 3 Temmuz'da yağan şiddetli yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi AA
Japonyada şiddetli yağmur uyarıları sonrası yaklaşık 330 bin kişi tahliye edilecek
Foto/arşiv

Japonya'da şiddetli yağmur uyarıları sonrası güneybatıdaki eyaletlerde yaklaşık 330 bin kişiye tahliye emri verildi.

Hiroşima, Okayama, Hyogo, Şimane ve Tottori'de heyelan uyarıları yapıldı. Bu bölgelerde şiddetli yağmurun cuma sabahına kadar süreceği kaydedildi.

Uyarı sonrası eyalet yönetimleri Şimane'de 310 bin ve Tottori'de ise 19 bin kişiye tahliye emri verdi.

Şimane'nin Matsue bölgesindeki Iu Nehri taşma seviyesine yaklaştı, Izumo bölgesinde şiddetli yağmur sonrası meydana gelen heyelan hasar oluşturdu.

Güneybatıdaki Şizuoka eyaletinde 3 Temmuz'da yağan şiddetli yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti, 27 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Japonya'da bilanço artıyor: 3 kişi hayatını kaybetti 80 kişi kayıp
FOTOĞRAF 6
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Japonya’da geçtiğimiz cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde şu ana kadar kurtarılan 23 kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 3’e yükseldi. Kayıp olarak kayıtlara geçen 20 kişiyi bulmak üzere yürütülen çalışmalara yaklaşık bin 500 Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli, itfaiye ve polisin destek verdiği bildirildi. Heyelan bölgesindeki 130 yapının da zarar gördüğü aktarıldı.
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Atami Belediye Başkanı Sakae Saito ise 20 olarak belirlenen resmi kayıp sayısının, felaketin erken döneminde bölge sakinlerinden yapılan ihbarlara dayandığını açıkladı. Heyelan bölgesinde yaşadığı tespit edilen 215 kişiden 135’inin bugün öğle saatleri itibariyle güvende olduğunun doğrulandığı ifade edilirken, 80 kişinin durumunun net olarak tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi. Kendilerinden haber alınamayan bölge sakinlerinden bazılarının heyelan öncesinde evlerini terk etmiş olabileceğini ifade eden yerel otoriteler, buna rağmen resmi kayıp sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.
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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise ülkenin Japon Denizi kıyısındaki kesimlerinde bu akşam itibariyle şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. Atami başta olmak üzere yağış beklenen bölgelerde yeni toprak kaymalarının meydana gelebileceği uyarısı yapılırken, güvenlik riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının da yavaş ilerlediği öğrenildi. Shizuoka yerel hükümeti, şiddetli yağmur ve heyelan riski nedeniyle bugün 11 ilk ve ortaokul ile 4 anaokulunda eğitime ara verme kararı aldı.
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Japonya'da bilanço artıyor: 3 kişi hayatını kaybetti 80 kişi kayıp
Japonya'da şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kayıp olarak kayıtlara geçen 20 kişiyi arama çalışmaları bugün de sürerken, 80 kişinin ise akıbetinin bilinmediği açıklandı.


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