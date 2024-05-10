Japonya'da skandal olay: Ekmeklerin içinden fare kalıntıları çıktı

PASCO Shikishima şirketinden yapılan açıklamada, Chojuku dilimli ekmeğinin birkaç paketinde siyah fare kalıntılarının saptandığı bildirildi.

Açıklamada, bu ekmekleri yiyenlerden şu ana kadar hastalanan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Kemirgen kalıntılarının ürünlere bulaşma nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı, şimdiye kadar yaklaşık 104 bin paket ekmeğin toplatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Müşterilerimize sorun yaşattığımız için derinden özür dileriz. Tekrarlanmaması için kalite yönetim sistemimizi güçlendireceğiz" ifadelerine yer verildi.

Merkezi Nagoya kentinde bulunan PASCO Shikishima firmasının Chojuku ekmeği, ülke genelindeki çok sayıda markette satılıyor. Japonya'nın tanınan ekmek imalatçılarından PASCO Shikishima'nın birçok ürünü, ABD ve Çin'e de ihraç ediliyor.