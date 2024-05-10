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Dünya

Japonya'da skandal olay: Ekmeklerin içinden fare kalıntıları çıktı

Japonya'da bir kısmında fare kalıntılarının tespit edilmesi sebebiyle 100 bini aşkın paketli ekmek toplatıldı.

12:17 - 10/05/2024 Cuma
AA
Japonya'da fare kalıntılarının saptanması nedeniyle 100 bini aşkın paketli ekmek toplatıldı.
Japonya'da fare kalıntılarının saptanması nedeniyle 100 bini aşkın paketli ekmek toplatıldı.

PASCO Shikishima şirketinden yapılan açıklamada, Chojuku dilimli ekmeğinin birkaç paketinde siyah fare kalıntılarının saptandığı bildirildi.


Açıklamada, bu ekmekleri yiyenlerden şu ana kadar hastalanan kimsenin bulunmadığı belirtildi.


Kemirgen kalıntılarının ürünlere bulaşma nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı, şimdiye kadar yaklaşık 104 bin paket ekmeğin toplatıldığı bilgisi paylaşıldı.



Şirket özür diledi


Açıklamada, "Müşterilerimize sorun yaşattığımız için derinden özür dileriz. Tekrarlanmaması için kalite yönetim sistemimizi güçlendireceğiz" ifadelerine yer verildi.


Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, PASCO'nun başkent Tokyo'daki fabrikasının faaliyetleri, yürütülen soruşturma nedeniyle durduruldu.



Merkezi Nagoya kentinde bulunan PASCO Shikishima firmasının Chojuku ekmeği, ülke genelindeki çok sayıda markette satılıyor. Japonya'nın tanınan ekmek imalatçılarından PASCO Shikishima'nın birçok ürünü, ABD ve Çin'e de ihraç ediliyor.

#Ekmek
#Japonya
#PASCO
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