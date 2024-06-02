Akpazar beldesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapıldı. Akpazar seçmenler 2 Haziran seçimlerini kimin kazandığını merak ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre CHP adayı Zeynel Yıldırım %38,17, AK Parti adayı Ali Aydın %37,84 oy aldı. Peki 2 Haziran tekrarlanan Akpazar seçimi kim kazandı, yeni belediye başkanı kim oldu, belli oldu mu?

1 / 7 Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre, CHP adayı Zeynel Yıldırım %38,17 oy oranı ile birinci oldu, yakın rakibi AK Parti adayı Ali Aydın %37,84 oy aldı. DEM Parti adayı Orhan Çelebi ise %22,20 oranında oy aldı. Seçimlere katılım oranı %78,12 olarak gerçekleşmişti. İşte yenilenen Akpazar seçim sonuçları 2 Haziran 2024 haberinin detayları.

2 / 7 Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Akpazar beldesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapıldı. Saat 08.00’da oy verme işleminin başlamasıyla beldedeki seçmenler, sandıkların kurulduğu Akpazar Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesine geldi.

3 / 7 Sandık görevlilerince kimlik bilgileri kontrol edilen seçmenler, daha sonra zarf ve pusulalarını alarak oylarını kullandı. Beldede, 10 sandıkta 1700 seçmen oy verme işlemi gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri de okulların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

4 / 7 Akpazar beldesinde AK Parti, 31 Mart’taki seçimlerde sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etmişti.

5 / 7 Akpazar seçim sonuçları kim hangi aday ne kadar oy aldı? Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde 2024 yerel seçimleri sonuçlandı. Belediye seçimleri tekrarlanan Tunceli Akpazar'da seçimi AK Parti adayı Ali Aydın 644 oyla kazandı.

6 / 7 CHP adayı Zeynel Yıldırım %38,17 oy oranı ile birinci oldu, yakın rakibi AK Parti adayı Ali Aydın %37,84 oy aldı. DEM Parti adayı Orhan Çelebi ise %22,20 oranında oy aldı. Seçimlere katılım oranı %78,12 olarak gerçekleşti​.